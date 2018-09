Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű okostelefonokra kifejlesztett zenefelismerő alkalmazást.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatát követően jóváhagyta, hogy az Apple informatikai óriáscég felvásárolja a Shazam nevű...","id":"20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4274d4d0-88c6-44ff-b262-76b5c849c8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Orulhet_az_Apple_az_unio_rabolintott_a_Shazam_megvasarlasara","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:14","title":"Örülhet az Apple, az unió rábólintott a Shazam megvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ff43f1-3617-49fa-9444-f2fa6d08d6c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ri Mjong Bak lehet a negyedik dél-koreai elnök, aki rács mögé kerül. Azzal vádolják, hogy kenőpénzt fogadott el a hírszerzéstől és a Samsungtól, mintegy 8,35 milliárd forintot sikkasztott, és 720 millió forintnyi adót csalt el.\r

","shortLead":"Ri Mjong Bak lehet a negyedik dél-koreai elnök, aki rács mögé kerül. Azzal vádolják, hogy kenőpénzt fogadott el...","id":"20180906_Husz_ev_bortont_kaphat_DelKorea_volt_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ff43f1-3617-49fa-9444-f2fa6d08d6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be52bdf2-5174-476e-b8f1-0a2d346de620","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Husz_ev_bortont_kaphat_DelKorea_volt_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:31","title":"Húsz év börtönt kaphat Dél-Korea volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","shortLead":"Felszólalhat a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, de tömören kell fogalmaznia.","id":"20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b87991-a462-4bd0-86aa-d9a90b68937c","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Het_percet_kap_Orban_hogy_megvedje_magat_Brusszelben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:49","title":"Hét percet kap Orbán, hogy megvédje magát Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi a férfit. ","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit. ","id":"20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d801820-6e25-4776-80a8-e99041cc76fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f41a2b1-365e-44ef-bb0b-582eb0899bad","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_vilag_legbenabb_rabloja_elejtette_a_fegyvert_es_elhagyta_a_nadragjat_is__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:51","title":"A világ legbénább rablója elejtette a fegyvert, és elhagyta a nadrágját is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül: van, akinek akár 40 tanórája is van egy héten. ","shortLead":"Országszerte számos iskolából küldtek órarendeket a Független Diákparlamentnek középiskolás diákok, amelyekből kiderül...","id":"20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e17039d-bd17-4cce-b3ff-e368e2c0995c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3af3a-4a09-42c9-9ae6-679e2f879e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_tizenegy_oraja_is_lehet_egy_kozepiskolasnak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:37","title":"Tizenegy órája is lehet egy nap a középiskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]