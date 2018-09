Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=521d71f0-b370-4b86-ad40-a72981e1b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f99e91-2a57-42b7-ba35-6c357bd504e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Marabu_FekNyuz_Jon_a_NAT","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Jön a NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme után tömegtüntetéseket szerveztek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme...","id":"20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d9419-be06-4bae-a896-f007d6d0dbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:47","title":"Közös ellenzéki jelöltet akarnak az önkormányzati választáson a tüntetésszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0054069-883e-45c0-bfdb-2de1a334b32d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetők piros, sárga és kék festékkel azt írták román nyelven a szobor talapzatára, hogy \"ez itt Románia\", és egy piros-sárga-kék (román nemzeti) zászlót is a szöveg mellé festettek. ","shortLead":"Az elkövetők piros, sárga és kék festékkel azt írták román nyelven a szobor talapzatára, hogy \"ez itt Románia\", és...","id":"20180905_Meggyalaztak_Szechenyi_Istvan_szobrat_Szatmarnemetiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0054069-883e-45c0-bfdb-2de1a334b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3055d-283c-45c8-b4f4-1d41227823f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Meggyalaztak_Szechenyi_Istvan_szobrat_Szatmarnemetiben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Meggyalázták Széchenyi István szobrát Szatmárnémetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","shortLead":"Szerda este vetette magát valaki a hídról a vízbe, a rendőrségnek azóta sem sikerült megtalálnia.","id":"20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f151ee8-477c-4f65-9d04-1859bcab0332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c92e37f-4adc-4b06-9ef4-0d7f6774549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tovabbra_sem_talaljak_a_ferfit_aki_a_Dunaba_ugrott_a_Lanchidrol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:31","title":"Továbbra sem találják a férfit, aki a Dunába ugrott a Lánchídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert a nagy esőzések miatt több patak is megáradt.","shortLead":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert...","id":"20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf733f-603a-416b-8f86-bbd01e7bed78","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:55","title":"Több tucat embernek kellett elhagynia otthonát Székesfehérváron a megáradt patakok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369a928a-01a2-4071-a688-d9bf2c74a5cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betonkerítés nyolcvan kilométer hosszú lesz, ezt most a libanoni határra tervezik, bár a gázai övezet is körbe van kerítve már. ","shortLead":"A betonkerítés nyolcvan kilométer hosszú lesz, ezt most a libanoni határra tervezik, bár a gázai övezet is körbe van...","id":"20180906_Kilenc_meter_magas_betonkeritest_epit_Izrael_a_hatarara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369a928a-01a2-4071-a688-d9bf2c74a5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f5cc1-3a20-4c36-97f9-466d591df701","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Kilenc_meter_magas_betonkeritest_epit_Izrael_a_hatarara","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:59","title":"Kilenc méter magas betonkerítést épít Izrael a határára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki budapesti fellépése előtt beszélt a tinédzserekkel. ","shortLead":"A zene egy tökéletes eszköz, hogy azoknak a nevében beszéljünk, akiket amúgy nem hallgatnak meg – mondta az énekes, aki...","id":"20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cb834b-5bc1-43a5-92a1-1905e6dd9602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e29b8-2c30-401e-b481-304da189df12","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Ricky_Martin_gyermekotthonok_unicef_koncert","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:28","title":"Ricky Martin gyermekotthonokban élő fiatalokkal találkozott tegnapi koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]