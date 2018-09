Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetője. Némethet júniusban lecserélték, most a szegedi egyetem klinikai központját vezetheti.","shortLead":"Drágán vásárolt lélegeztetőgépet, elzavarta a miskolci kórházigazgatót Németh László, amikor még az Állami Egészségügyi...","id":"20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37532850-58c1-4f25-961b-ad9b0e2228a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096e6329-cc39-4f98-903d-0b8cc8264a04","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_Egeszsegugyi_Ellatonal_levaltottak_a_szegedi_klinikak_elere_kineveztek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:14","title":"Az Egészségügyi Ellátónál leváltották, a szegedi klinikák élére kinevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","shortLead":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","id":"20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b693f90-4f2c-44cf-b10c-035f6bdd8cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:27","title":"Meghajtották egy svájci klubrendezvényen az autót, amit vélhetően soha nem fogunk látni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","shortLead":"Visszakozott az Amerikai Filmakadémia. ","id":"20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b357f6e-54d8-45fb-b14b-bc7f9a758046","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Megsem_csinalnak_kulon_Oscarkategoriat_a_nepszeru_filmeknek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:13","title":"Mégsem csinálnak külön Oscar-kategóriát a népszerű filmeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek szerepe van a túlsúly kialakulásában.","shortLead":"Év eleje óta folyamatosan 4-5 kutatóorvos és PhD-hallgató dolgozik azon, hogy megtudják: melyik az a gén, amelynek...","id":"20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b26fc6-cd83-4961-8d93-a9dcfbf0a5b5","keywords":null,"link":"/elet/20180905_A_gyerekkori_elhizas_genetikai_okait_kutatjak_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:45","title":"A gyerekkori elhízás genetikai okait kutatják a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami kitüntetést azok kaphatják, akik kimagasló életművet tudnak felmutatni, vagy Magyarország érdekében tettek le az asztalra valami figyelemre méltót.","shortLead":"Augusztus 20-án Szent István-rendet adományozott Áder az Amerikában élő Demény Pál demográfusnak. A legmagasabb állami...","id":"20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903c6cfa-a782-4f30-989d-c1aae4b1caa0","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Demeny_Pal_demografus_portre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:25","title":"Demény Pál: Nem lehet elvitatni az államok jogát arra, hogy eldöntsék, kit fogadnak be, és kit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges szexuális visszaélések miatt. New Jersey-ben hasonló vizsgálat végett az államügyész vizsgálóbizottságot hoz létre. ","shortLead":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges...","id":"20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d56335-45b8-4009-aaba-ba1ebb938bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:21","title":"Vizsgálat lesz, pedofil papokat keresnek két amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]