[{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év legsikeresebb kiállítása Magyarországon. ","shortLead":"A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo remekműveire épülő, az életmű egészét átfogó tárlat ezzel már most az év...","id":"20180906_Mar_tobb_mint_szazezren_lattak_a_Frida_Kahlokiallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043bac1-5085-46f1-baef-f3b86ab3f7b3","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Mar_tobb_mint_szazezren_lattak_a_Frida_Kahlokiallitast","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:20","title":"Már több mint százezren látták a Frida Kahlo-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre több munka jutott.","shortLead":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre...","id":"20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987e18d-8c56-4bb1-9011-ca7bbc554bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:15","title":"24.hu: Felmondott az összes ápoló az ajkai kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","shortLead":"Nyolc hónnappal Dolores O’Riordan halála után kiadták a halottkém jelentését.","id":"20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860924cb-8833-4ba7-9250-85db122f5e53","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Reszegen_fulladt_meg_a_Cranberries_enekesnoje","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:37","title":"Részegen fulladt meg a Cranberries énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi, hogy akár a nagyméretű nyílt sebekben is beinduljon a bőrképződés.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi...","id":"20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062f974-c468-44b8-bf3d-115f06485051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:13","title":"Kitaláltak valamit a nyílt sebek begyógyítására, de még a bőr öregedésének visszafordításában is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát. A szövegből szemezgettünk.","shortLead":"Nemrég jelent meg a Gyereknevelés dán módra című könyv, melynek Vekerdy Tamás pszichológus írta az utószavát...","id":"20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f500a87d-f0a1-4078-b4cf-80397779b717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c80f2c-15d4-4f1b-bb81-b39ad8ced00a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180906_10_dolog_amit_Vekerdy_Tamas_kovetendonek_tart_a_dan_gyereknevelesben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:15","title":"10 dolog, amit Vekerdy Tamás követendőnek tart a dán gyereknevelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80e36c-c76c-4e8e-a819-e4e2363db134","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kulcsfontosságú időszakban veszi át Románia 2019 januárjában az EU soros elnöki tisztét: a mi mandátumunk idejére esnek az európai választások, akkor lesznek meg az Európai Bizottság új tagjai, és erre az időszakra esik a Brexit is – mondta külföldi újságíróknak, köztük a HVG újságírójának Victor Negrescu, európai ügyekért felelős miniszter. Románia most először tölti be ezt a tisztséget. \r

","shortLead":"Kulcsfontosságú időszakban veszi át Románia 2019 januárjában az EU soros elnöki tisztét: a mi mandátumunk idejére esnek...","id":"20180906_Ilyen_lesz_a_roman_EUelnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b80e36c-c76c-4e8e-a819-e4e2363db134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce45db-d8b8-4408-8296-f3f4e649b41e","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Ilyen_lesz_a_roman_EUelnokseg","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:51","title":"Ilyen lesz a román EU-elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai autonómiát, hasonló csak Oroszországban és Törökországban fordul elő.","shortLead":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai...","id":"20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e340694b-4d82-4c9f-9214-405a0e7d547d","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:15","title":"Guardian: Komoly politikai nyomás alatt állnak a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]