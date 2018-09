Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","shortLead":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","id":"20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddae99-805a-4c6a-956b-eb6637bafad7","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:16","title":"Felszámolják a világ legnagyobb kamucégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","shortLead":"Ázhatnak tovább a helybeliek, míg a járatra várnak.","id":"20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c48b46b-d1fd-400c-b3bc-fd75fe248ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39799ddc-195b-4d73-816d-19f03f237973","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elvitte_a_buszmegallot_felcsutrol_a_ketfarku","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:50","title":"Elvitte a buszmegállót Felcsútról a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre a megtakarításukból, mint az előző években. Emiatt egyre többen vesznek fel áthidaló kölcsönt.","shortLead":"Nőtt a lakás-előtakarékoskodók pénzügyi mozgástere: az LTP-sek érezhetően többet költenek vásárlásra, építkezésre...","id":"20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76129dba-c4d2-4e52-90e5-238dfc10aec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d1541f-46e3-42ea-8f14-43c1402b1eb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180906_Most_valami_egeszen_msra_koltjuk_a_lakastakarekot_mint_tavaly","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:50","title":"Most valami egészen másra költjük a lakástakarékot, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtöki üzemkezdettől újra teljes vonalán jár az 56-os és 61-es villamos.","shortLead":"A csütörtöki üzemkezdettől újra teljes vonalán jár az 56-os és 61-es villamos.","id":"20180905_rendbe_hoztak_az_elmosott_villamospalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74805e0-d068-4463-8d4f-552a144833c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_rendbe_hoztak_az_elmosott_villamospalyat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:32","title":"Rendbe hozták végre az elmosott villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban 10 évet is kaphattak az azonos nemű párok. ","shortLead":"Korábban 10 évet is kaphattak az azonos nemű párok. ","id":"20180906_india_melegek_homoszexualitas_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb707049-2be2-45d1-b544-d37092e477cb","keywords":null,"link":"/elet/20180906_india_melegek_homoszexualitas_borton","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:36","title":"Eltörölték a törvényt, mostantól nem küldik börtönbe a melegeket Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma sok napsütésre számíthatunk, futó zápor is csupán néhány helyen alakulhat ki.","shortLead":"Ma sok napsütésre számíthatunk, futó zápor is csupán néhány helyen alakulhat ki.","id":"20180906_elment_a_hidegcsepp_vege_a_nagy_esoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9378219c-74b7-4b95-b3df-28023bdcecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6858523-32e8-4bbb-939c-d2c4555f7795","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_elment_a_hidegcsepp_vege_a_nagy_esoknek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 07:16","title":"Elment a hidegcsepp, vége a nagy esőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]