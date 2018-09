Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az elmúlt évek lakásbérleti piacról szóló hírei szinte mindig csak az emelkedő árakról szólnak, ezzel párhuzamosan más, a piac egészét meghatározó folyamatok is megjelentek. Az ingatlankezelő cégek nem csak az Airbnb-lakások, hanem a hosszú távra kiadott bérlemények piacán is megjelentek, és akadhat olyan tulajdonos, akinek megéri őket alkalmazni.","shortLead":"Miközben az elmúlt évek lakásbérleti piacról szóló hírei szinte mindig csak az emelkedő árakról szólnak, ezzel...","id":"20180906_Mar_nem_eleg_ha_csak_odadobjuk_a_kulcsot_a_berlonek__uj_iranyt_vett_az_alberletpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315a427-a759-466f-a1a7-0acabbb24e8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180906_Mar_nem_eleg_ha_csak_odadobjuk_a_kulcsot_a_berlonek__uj_iranyt_vett_az_alberletpiac","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:11","title":"„Már nem elég, ha csak odadobjuk a kulcsot a bérlőnek” – új irányt vett az albérletpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról” elkelnek a legjobb lakások, és ez a verseny néha meggondolatlansághoz vezet. Hogyan ellenőrizhetjük a beruházót, kivitelezőt, és hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban elkészül majd a lakás időre? ","shortLead":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról”...","id":"bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c36073-1d4d-442e-8be3-b158919b2069","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:30","title":"Honnan tudhatja, hogy a beruházó valóban befejezi lakását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindenkinek a saját döntése, hogy hová járatja a gyerekét.”","shortLead":"„Mindenkinek a saját döntése, hogy hová járatja a gyerekét.”","id":"20180907_Megvedte_a_gyerekeiket_draga_maganiskolaban_tanittato_kormanytagokat_az_Emmi_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21fc9ed-b9f0-4f67-a7f6-115686d3e1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Megvedte_a_gyerekeiket_draga_maganiskolaban_tanittato_kormanytagokat_az_Emmi_allamtitkara","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:05","title":"Megvédte a gyerekeiket drága magániskolában taníttató kormánytagokat az Emmi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","shortLead":"Az Apollo Intensa Emozione tényleg világ egyik legelképesztőbb autója.","id":"20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423f5119-8022-407b-a9ad-d724209ff5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b693f90-4f2c-44cf-b10c-035f6bdd8cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_Apollo_Intensa_Emozione_video","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:27","title":"Meghajtották egy svájci klubrendezvényen az autót, amit vélhetően soha nem fogunk látni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","shortLead":"A politikus úgy látja, hogy a képviselők többsége egyetért a jelentés megállapításaival, de a pártpolitika közbeszólhat.","id":"20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4480c7d1-da4b-4796-98e2-708fcb11ed4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd0590b-1971-4da7-bfd7-3fd44becc388","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Szoros_lesz_a_jelenteserol_szolo_szavazas_Sargentini_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:11","title":"Szoros lesz a jelentéséről szóló szavazás Sargentini szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","shortLead":"Roy Moore-t korábban azzal vádolták meg, hogy kiskorúakat zaklatott.","id":"20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57bd84-2141-411d-a4d2-8a4dde921cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Beperelte_Sacha_Baron_Cohent_a_politikus_akinel_becsipogott_a_pedofildetektor","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:48","title":"Beperelte Sacha Baron Cohent a politikus, akinél becsipogott a pedofildetektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi sportkupé.","shortLead":"Ebből a videóból remekül átjön, hogy mennyire jól gyorsul és milyen végsebességre képes egy enyhén tuningolt Audi...","id":"20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d538e69e-6f5d-4dd2-911c-a5a1b2d69400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe88cee-f646-4611-95ec-5eb9888a51c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_a_nap_videoja_ennyire_folenyes_egy_500_loeros_audi_rs5_az_autobahnon_nemet_autopalya_tuning_kupe","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:41","title":"A nap videója: ennyire fölényes egy 500 lóerős Audi RS5 az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]