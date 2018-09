Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult, a parttal eddig párhuzamos tömb most nagyjából derékszögnyit fordult el. Szakértők szerint a déli félteke közelgő nyara is segítheti az előrelátható északi irányú sodródást.","shortLead":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult...","id":"20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a0629b-3f98-4133-bfa1-d9eb58f24056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:03","title":"Mozgásba lendült az Antarktiszról tavaly leszakadt gigászi jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb51e8f9-41d0-4488-94a6-a1aabd860779","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család tisztítószerrel esett neki, de nem jött le. Azóta nem főznek a tűzhelyen.","shortLead":"A család tisztítószerrel esett neki, de nem jött le. Azóta nem főznek a tűzhelyen.","id":"20180906_Jezus_Krisztus_kepmasat_fedeztek_fel_egy_csalad_gaztuzhelyen_azota_ahhoz_imadkoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb51e8f9-41d0-4488-94a6-a1aabd860779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58229804-5244-4737-9733-e46b45de22a7","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Jezus_Krisztus_kepmasat_fedeztek_fel_egy_csalad_gaztuzhelyen_azota_ahhoz_imadkoznak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:05","title":"Jézus Krisztus képmását fedezték fel egy család gáztűzhelyén, azóta ahhoz imádkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél jelentősen nagyobb e-hatótávval büszkélkedhet.","shortLead":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél...","id":"20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811a41d-c444-47cc-aec2-fc589c6e0371","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos romboló: itt a hibrid BMW X5 45e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és iratokat is loptak asztaláról. Az elnök szerint a könyv tele van hazugságokkal, az állítások köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, de tagadják az elnök emberei is, hogy főnöküket hülyének, illetve inkompetensnek tartják.","shortLead":"A Twitteren reagált Donald Trump a Woodward-könyv állításaira, mely szerint idiótának tartják őt alkalmazottai, és...","id":"20180905_Trump_Woodwards_tagadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f285676b-5636-4602-80a3-c9a25aa259f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Trump_Woodwards_tagadas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:16","title":"Trump és emberei is tagadják, hogy idiótának tartják az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","shortLead":"Buli a suli, ha anyád a gyereknyomorító minisztérium államtitkára!","id":"20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31fde5d7-525b-463b-86b5-13853fafc6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fec6288-77a9-47f4-a80c-7e2fe293be2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_legszemelyesebb_kozugy","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:52","title":"Tóta W.: A legszemélyesebb közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","shortLead":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","id":"20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f5a0-e6cb-4345-9cbf-36896194caf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:30","title":"Megéri focivilágbajnoknak lenni, már csak anyagi szempontból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre több munka jutott.","shortLead":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre...","id":"20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987e18d-8c56-4bb1-9011-ca7bbc554bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:15","title":"24.hu: Felmondott az összes ápoló az ajkai kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]