[{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","shortLead":"A Dubajból érkező repülőn többen rosszul lettek. A gép a Kennedy-repülőtéren vesztegel. ","id":"20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5c1580-119b-4481-9eb2-7789ed237c16","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_fertozestol_tartanak_new_yorkban_repulogepet_vontak_karanten_ala","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:05","title":"Fertőzéstől tartanak New Yorkban, repülőgépet vontak karantén alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sosem kaptak ízelítőt a magyar közoktatásból. Pedig az emberi erőforrások minisztere rendszeresen hangoztatja, hogy a magyar kultúrának és hagyományoknak már az óvodától nagy szerepet kell kapniuk az oktatásban. ","shortLead":"Sosem kaptak ízelítőt a magyar közoktatásból. Pedig az emberi erőforrások minisztere rendszeresen hangoztatja...","id":"20180906_kasler_miklos_gyerek_unokak_nemzetkozi_maganiskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00a6a9-84bd-4b0e-b9a0-037bd2f5fc50","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_kasler_miklos_gyerek_unokak_nemzetkozi_maganiskola","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:37","title":"Kásler Miklós gyereke és unokái csak magániskolákban tanultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ce6d1e-9f42-4477-bc34-37ef35a304f8","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Stájerország, s benne fővárosa, Graz Ausztria édenkertje: az ország második legnagyobb városában a déli és a klasszikus alpesi konyha találkozik. A különleges, csakis e vidékre jellemző specialitások pedig helyi alapanyagokból, mindig az adott szezonális finomságokra koncentrálva várják az ínyenceket, akik egy dologban biztosak lehetnek: nem fognak csalódni a stájer konyha és a Graz által felkínált gasztrókalandozásban.","shortLead":"Stájerország, s benne fővárosa, Graz Ausztria édenkertje: az ország második legnagyobb városában a déli és a klasszikus...","id":"feelaustria_20180903_Ahol_az_etel_nagy_ur__grazi_gasztrokaland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2ce6d1e-9f42-4477-bc34-37ef35a304f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa88e40-8a8e-4e3b-b004-d34f84dd45c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180903_Ahol_az_etel_nagy_ur__grazi_gasztrokaland","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:30","title":"Ahol az étel nagy úr – grazi gasztrókaland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","shortLead":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","id":"20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf80a3b5-35c0-410c-93f2-5fcef9d9615a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:53","title":"Ijesztően intelligens bankvírus támadja a brazil vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","shortLead":"Megéri felújítani a lakást, sokkal drágábban lehet eladni.","id":"20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6ec4bf-db50-4e89-a14c-3e8e3a0e9594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6a1ab9-eca3-4031-8c7d-0f07b040c397","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Hiaba_vennenek_sokan_felujitott_lakast_alig_lehet_ilyet_talalni","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:30","title":"Hiába vennének sokan felújított lakást, alig lehet ilyet találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme után tömegtüntetéseket szerveztek.","shortLead":"Nem tűntek el, csak átalakultak a civil politizálás formái, állítják azok, akik a Fidesz harmadik kétharmados győzelme...","id":"20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108c6b96-a481-4b1f-b5a2-3d1b8ac1ea77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d9419-be06-4bae-a896-f007d6d0dbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_az_oszre_keszulnek_az_aprilisi_tuntetesek_szervezoi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:47","title":"Közös ellenzéki jelöltet akarnak az önkormányzati választáson a tüntetésszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","shortLead":"Valamit odasúgtak a fülébe, Kim Dzsong Un erre szokatlan vigyorgásban tört ki.","id":"20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4e4ea-3e51-4314-8619-dc757bcac1f9","keywords":null,"link":"/elet/20180906_Ilyen_jokedvunek_meg_biztosan_nem_latta_az_EszakKoreai_diktatort__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 08:51","title":"Ilyen jókedvűnek még biztosan nem látta az észak-koreai diktátort – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]