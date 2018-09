Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi, hogy akár a nagyméretű nyílt sebekben is beinduljon a bőrképződés.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi...","id":"20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca218554-e74a-4b6e-ab52-80d4ea6a3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062f974-c468-44b8-bf3d-115f06485051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_sejtek_atprogramozasa_nyilt_sebek_gyogyitasa_borkepzodes_bazalis_keratinocitak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:13","title":"Kitaláltak valamit a nyílt sebek begyógyítására, de még a bőr öregedésének visszafordításában is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai gyorsulásokkal aláznak mindenkit.","shortLead":"Elkezdték a gyártók a nagyobb teljesítményű elektromos autóinkat rendes pályákra is kivinni, nem csak utcai...","id":"20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c9e2fe-f21d-4486-b23f-acdf551cbefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bec92e9-4f5f-4cf0-9c9a-e244780d900d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Most_jon_az_a_divat_hogy_minden_uj_elektromos_autot_versenypalyara_visznek__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:23","title":"Most jön az a divat, hogy minden új elektromos autót versenypályára visznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","shortLead":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","id":"20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1426536a-1e7b-47e0-892c-29ec9cdf4901","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:20","title":"Villámgyorsan letartóztatták a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","shortLead":"Ugyan még nem későbbi nevén, de a kocka azért el lett vetve.","id":"20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dedb8cc-6565-4d5d-941f-ce616527d55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2ae9f-e70c-450f-9ebd-694ea52e461c","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_50_eve_adta_elso_koncertjet_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:20","title":"50 éve adta első koncertjét a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított két férfi az orosz katonai hírszerzés ügynöke.","shortLead":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított...","id":"20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2777da6-859a-4a74-bd5f-d75dc78b55b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:43","title":"Több ország vezetője is biztos benne, hogy az orosz kormány engedélyezte a Novicsok-támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be0308-e300-464a-92a1-4a95ac93ad08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nincs megállapodás a Telekom és a TV2-höz köthető sportcsatorna, a Spíler 2 között.","shortLead":"Egyelőre nincs megállapodás a Telekom és a TV2-höz köthető sportcsatorna, a Spíler 2 között.","id":"20180906_A_magyar_tevezoknek_meg_mindig_varniuk_kell_hogy_Messit_es_a_BLt_nezhessek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52be0308-e300-464a-92a1-4a95ac93ad08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe69ee-204e-4073-aa69-a9b36dfa701b","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_magyar_tevezoknek_meg_mindig_varniuk_kell_hogy_Messit_es_a_BLt_nezhessek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:29","title":"A magyar tévézőknek még mindig várniuk kell, hogy Messit és a BL-t nézhessék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","shortLead":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","id":"20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4993-aeb2-406c-84c5-42040be01745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:21","title":"Az EU főtárgyalója szerint már majdnem kész a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]