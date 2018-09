Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról” elkelnek a legjobb lakások, és ez a verseny néha meggondolatlansághoz vezet. Hogyan ellenőrizhetjük a beruházót, kivitelezőt, és hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban elkészül majd a lakás időre? ","shortLead":"A legtöbb ember életének legnagyobb befektetése a sajátingatlan-vásárlás. Most, hogy pörög a piac, szinte „papírról”...","id":"bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035fcd18-dddf-46d0-8c63-0635724e4e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c36073-1d4d-442e-8be3-b158919b2069","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180905_Honnan_tudhatja_hogy_a_beruhazo_valoban_befejezi_lakasat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:30","title":"Honnan tudhatja, hogy a beruházó valóban befejezi lakását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren hánykódjanak. ","shortLead":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren...","id":"20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd41253-d3b5-408d-8139-2047e17c809e","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:58","title":"Orbán hősét nem különösebben hatja meg, hogy vizsgálat folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető egy fonalra. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ma már minden mindennel összefügg, a politikában is. Trump, Chemnitz, Sargentini és a magyar kormány is felfűzhető...","id":"20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631b07ce-0df6-4ec5-9a44-7aaf799640de","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Fulke_Orbannak_Putyin_elott_Sargentinit_kell_legyoznie","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:30","title":"Fülke: Orbánnak Putyin előtt Sargentinit kell legyőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","shortLead":"Az 1986-ban alapított Pro Asyl Alapítvány a legtekintélyesebb menedékjogi civil szervezetnek számít Németországban. ","id":"20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0326a58-4c4b-4b9c-bf5e-680bc4202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299abae-ffeb-42aa-bebf-54356fe09b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Nemet_emberi_jogi_dijat_kapnak_a_Helsinki_Bizottsag_vezetoi","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:12","title":"Német emberi jogi díjat kapnak a Helsinki Bizottság vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","shortLead":"Az Élet és Irodalomban közzétett nyílt levelében azt a kérdést teszi fel Orbánnak, hogy \"Mi a te kereszténységed?\".","id":"20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ca35cf-b0bb-4ee1-9316-8740d9a06b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502e7af-e270-44fc-96b8-c08614b0f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Nyilt_levelben_szolt_be_kemenyen_Orbannak_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:28","title":"Nyílt levélben szólt be keményen Orbánnak Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ee2d3c-8aa6-43a8-9557-c321ce83ae5f","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:14","title":"Születése után rögtön majdnem belefulladt a tóba a kiszebra, gondozók mentették ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]