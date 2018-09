Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06097f8-7c86-4e95-8fb2-c18fcaab3e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török titkosszolgálat otthonukban törte rájuk az ajtót, egyiküket pedig munkahelyéről vitték el.","shortLead":"A török titkosszolgálat otthonukban törte rájuk az ajtót, egyiküket pedig munkahelyéről vitték el.","id":"20180906_Orizetbe_vettek_hat_gulenistat_Moldovaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06097f8-7c86-4e95-8fb2-c18fcaab3e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50877f7-21cf-4c12-b2d1-b31e0e9a278e","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Orizetbe_vettek_hat_gulenistat_Moldovaban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:38","title":"Őrizetbe vettek hat gülenistát Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard azt követően, hogy Theresa May miniszterelnök közvetlenül Vlagyimir Putyint tette felelőssé a Novicsok-merényletért.","shortLead":"140 vizsgálat van folyamatban az oroszok piszkos pénzével kapcsolatban Nagy-Britanniában – közölte az Evening Standard...","id":"20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453a5881-9ad7-49de-a5f4-70daa66cc2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Ott_utjuk_Putyint_ahol_a_legjobban_faj_a_penztarcajanal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:26","title":"„Ott ütjük Putyint, ahol a legjobban fáj: a pénztárcájánál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt. Magyar és szerb gyanúsítottakat is elfogtak.","shortLead":"Egy csaló felhívta egy hongkongi cég gazdasági igazgatóját azzal, hogy ő a tulajdonos, utaljon át 46 millió dollárt...","id":"20180907_Tobb_millio_dollart_probaltak_tisztara_mosni_magyar_cegeken_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e927b1d4-b9c2-46b2-8343-b19959eedca1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Tobb_millio_dollart_probaltak_tisztara_mosni_magyar_cegeken_keresztul","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:07","title":"Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni magyar cégeken keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is állhat a háttérben. ","shortLead":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is...","id":"20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb46c749-441b-49c4-8fdb-5c3436dc2688","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:46","title":"\"Katolikus polgárháború\" állhat a papi pedofília legújabb botrányának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás megzsarolása ügyében is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a már jogerős szabadságvesztését töltő Jozef Rohácot – erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.","shortLead":"Gyárfás Tamás megzsarolása ügyében is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a már jogerős szabadságvesztését töltő...","id":"20180907_gyarfas_tamas_jozef_rohac_zsarolas_kihallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdf8a81-f0a5-4327-a00b-b3e23e31389b","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_gyarfas_tamas_jozef_rohac_zsarolas_kihallgatas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:15","title":"Gyárfás zsarolása ügyében hallgatták ki Rohácot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","shortLead":"A támadó azt kiabálta: \"Külföldiek, kifelé!\"","id":"20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883dd396-8a2a-4d0d-8533-88d24a6305e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8816ad51-b5c4-473d-91e6-00970fcb18a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Vaslanccal_vertek_meg_egy_szir_ferfit_Szaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:30","title":"Vaslánccal vertek meg egy szír férfit Szászországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","shortLead":"Sok lesz a napsütés, 28 fok várható. Eső is jöhet, de csak elszórtan. ","id":"20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98523c4f-59f7-4f3b-9c7b-78d56f09ea91","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_A_hetvegen_megint_nyarias_ido_lesz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:27","title":"A hétvégén megint nyárias idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]