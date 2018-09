Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ez az első új modell, amin a kifejezetten elektromos autók fejlesztésére felállított Ford Team Edison csoport dolgozott.","shortLead":"A Ford kiadta az első beharangozó fotót az új Mustang által inspirált terepjárójáról. Ez az első új modell, amin...","id":"20180907_Ford_Mustang_elektromos_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405f1d90-d359-4764-b15c-8de1cc120b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de82138-bb6d-44bd-9f61-3d6a6fcff396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Ford_Mustang_elektromos_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:20","title":"Mustang-szerű izmos villanyautót ígér a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]