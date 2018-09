Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél órát csúszhat a zárás, nem órákat – ezt tartalmazza az igazságügyi miniszter új jogszabálya.","shortLead":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél...","id":"20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8b7a59-13fd-45cd-8795-474ad48675cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:25","title":"Csökkenhet a sorbaállás a választásokon egy új rendelet nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","shortLead":"A rendőrség videót tett közzé L. Szilveszterről, akit a soroksári emberölés elkövetésével gyanúsítanak.","id":"20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c9ea5-d40a-46cf-9a6d-0044f7a655a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Video_Ezt_a_ferfit_gyanusitjak_a_soroksari_gyilkossag_elkovetesevel","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:35","title":"Videó: Ezt a férfit gyanúsítják a soroksári gyilkosság elkövetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","shortLead":"Az erről szóló pénzügyi salátatörvény uniós jogharmonizáció címén kerül nemsokára a parlament elé.","id":"20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4fd7-227d-4b45-ac6d-426ec1281056","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Eletuk_vegeig_is_hivatalban_maradhatnak_az_MNB_felugyelobizottsaganak_tagjai","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:28","title":"Életük végéig is hivatalban maradhatnak az MNB felügyelőbizottságának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre több munka jutott.","shortLead":"A felmondási hullám amiatt indulhatott meg, hogy az osztályról fokozatosan távoztak a nővérek, a maradókra pedig egyre...","id":"20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987e18d-8c56-4bb1-9011-ca7bbc554bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_24hu_felmondott_az_osszes_apolo_az_ajkai_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:15","title":"24.hu: Felmondott az összes ápoló az ajkai kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","shortLead":"Konkrét választ persze nem adtak a kérdésre. ","id":"20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48fd0a3-77a2-4dfd-90cb-28e32db25845","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Rakerdeztek_a_pelenkaugyre_a_kormanynal_ime_a_valasz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 17:26","title":"Rákérdeztek a pelenkaügyre a kormánynál, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92349d0-4c62-4b4a-a356-f31b63cbd6c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Papadopoulost, Donald Trump amerikai elnök 2016-os elnökválasztási kampányának egyik munkatársát 14 nap börtönre, 9500 dollár pénzbüntetésre és közösségi munkára ítélték pénteken, mert hazudott orosz kapcsolatairól.","shortLead":"George Papadopoulost, Donald Trump amerikai elnök 2016-os elnökválasztási kampányának egyik munkatársát 14 nap...","id":"20180908_Hazudott_az_orosz_kapcsolatairol_leultetik_Donald_Trump_egykori_stabtagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e92349d0-4c62-4b4a-a356-f31b63cbd6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab16edf-c0ad-4932-b911-f2b634950319","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Hazudott_az_orosz_kapcsolatairol_leultetik_Donald_Trump_egykori_stabtagjat","timestamp":"2018. szeptember. 08. 07:50","title":"Hazudott az orosz kapcsolatairól, leültetik Donald Trump egykori stábtagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de 2005-ben még 25,9 volt. Tény, hogy sokat ledolgoztunk a hátrányból, de bőven van még dolga a szakembereknek és a társadalomnak is. Jön az öngyilkosság megelőzésének világnapja, ebből az alkalomból beszélgettünk Németh Attilával, a Nyírő Gyula OPAI főigazgatójával. ","shortLead":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de...","id":"20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78106719-4281-490c-8a07-da07b34d0304","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:51","title":"Az öngyilkos nem meghalni akar, hanem másképp élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cc61e1-12c6-4028-86b1-789d582dcbcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztot azóta eltávolították, az érkező szaúdiak rendőrkutyák kiképzése miatt jönnek. ","shortLead":"A posztot azóta eltávolították, az érkező szaúdiak rendőrkutyák kiképzése miatt jönnek. ","id":"20180906_Kulon_szolt_a_tapiogyorgyei_onkormanyzat_hogy_nem_migransok_jonnek_a_faluba_csak_szaudiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62cc61e1-12c6-4028-86b1-789d582dcbcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae37c3ad-90d1-4519-bd0b-45608caf6ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Kulon_szolt_a_tapiogyorgyei_onkormanyzat_hogy_nem_migransok_jonnek_a_faluba_csak_szaudiak","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:32","title":"Külön szólt a tápiógyörgyei önkormányzat, hogy nem \"migránsok\" jönnek a faluba, csak szaúdiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]