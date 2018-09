Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és a 2020-as Eb-részvételre egy nagy esélyt jelent. Összefoglaltuk, mi mindent érdemes tudni az új sorozatról.","shortLead":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és...","id":"20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023855fb-b746-4c12-8d19-4ef3881e1269","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:00","title":"Annyit nyerhet a magyar foci a Nemzetek Ligáján, mint az Eb óta semmivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","shortLead":"Kristina Vogel edzés közben esett hatalmasat, több csontja és a gerince is eltört. ","id":"20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aecdf00-3486-4dc1-8cb0-8404bd0ad8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a107f1-7027-4b13-88e8-97fc45950a9b","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Eltort_a_gerince_lebenult_a_nemetek_olimpiai_bajnok_kerekparosa","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:51","title":"Eltört a gerince, lebénult a németek olimpiai bajnok kerékpárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bfbbd-be0c-42f3-a7c6-cabe5ee72a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki még augusztus 31. előtt vett jegyet, az még ingyen viheti magával a nagyobb kézipoggyászát is. ","shortLead":"Ha valaki még augusztus 31. előtt vett jegyet, az még ingyen viheti magával a nagyobb kézipoggyászát is. ","id":"20180907_Tett_egy_engedmenyt_az_utasoknak_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80bfbbd-be0c-42f3-a7c6-cabe5ee72a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05172499-105b-4d6f-84aa-9cc8c6351158","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Tett_egy_engedmenyt_az_utasoknak_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:41","title":"Tett egy engedményt az utasoknak a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccb83b-9936-4264-8d6c-02c355610c74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötcsén interjúvolta meg az Index a miniszterelnök vejét.","shortLead":"Kötcsén interjúvolta meg az Index a miniszterelnök vejét.","id":"20180909_Tiborcz_Istvan_szerint_barki_bevasarolhatja_magat_Meszaros_holdingjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccb83b-9936-4264-8d6c-02c355610c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa354504-737e-4df6-b66d-155236fa944e","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Tiborcz_Istvan_szerint_barki_bevasarolhatja_magat_Meszaros_holdingjaba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:16","title":"Tiborcz István szerint bárki bevásárolhatja magát Mészáros holdingjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések zajlottak.\r

","shortLead":"Kövekkel és üvegekkel dobálták meg a helyet még augusztus végén, amikor a városban szélsőjobboldali, neonáci tüntetések...","id":"20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfa8db-bef2-4c6f-86c4-0bc57e4ebc15","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_zsido_ettermet_is_megtamadtak_a_chemnitzi_szelsojobbos_tuntetesek_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:10","title":"Zsidó éttermet is megtámadtak a chemnitzi szélsőjobbos tüntetések idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A privát klinika 23 orvossal kezd működni.","shortLead":"A privát klinika 23 orvossal kezd működni.","id":"20180907_Magankorhazat_alapitanak_egy_allami_korhaz_orvosai_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a693351-76bd-456e-8713-fb4b1a144342","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Magankorhazat_alapitanak_egy_allami_korhaz_orvosai_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:41","title":"Magánkórházat alapítanak egy állami kórház orvosai Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A való életben tapasztaltnál sokkal jobb teljesítményt nyújtanak a Huawei egyes telefonjai, amikor a teljesítményük felmérésére szolgáló tesztszoftvert futtatnak rajtuk.","shortLead":"A való életben tapasztaltnál sokkal jobb teljesítményt nyújtanak a Huawei egyes telefonjai, amikor a teljesítményük...","id":"20180907_huawei_benchmark_csalas_benchmark_eredemeny_huawei_p20_p20_pro_nova_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02c2640-5c27-4484-8367-e39c3b858a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_huawei_benchmark_csalas_benchmark_eredemeny_huawei_p20_p20_pro_nova_3","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:38","title":"Csalás ez, vagy ámítás? Produkálják magukat a Huawei telefonjai, ha tesztszoftvert futtatnak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]