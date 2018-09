Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni Egyetemi Kórház tanulmányából. ","shortLead":"A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál – derült ki a Berni...","id":"20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b41ddf9-0608-4474-ba57-15d3b305a54b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180908_mesterseges_megtermekenyites_magas_vernyomas_lombikbebik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:03","title":"A lombikbébiprogram kockázata: esélyesebb a magas vérnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88b22da-d7e2-414a-8c54-5f1772c1d6fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal combsérülés miatt feladta az argentin Juan Martin del Potro elleni mérkőzést. A másik ágról a szerb Novak Djokovic könnyedén jutott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének fináléjába.\r

","shortLead":"Az első helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal combsérülés miatt feladta az argentin Juan Martin del Potro elleni...","id":"20180908_rafael_nadal_us_open_elodonto_del_potro_feladta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88b22da-d7e2-414a-8c54-5f1772c1d6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb9716b-d9ef-458b-9cdb-d5f6c0d1a23f","keywords":null,"link":"/sport/20180908_rafael_nadal_us_open_elodonto_del_potro_feladta","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:25","title":"Nadal teste nemet mondott: feladta az elődöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe","c_author":"Horn Andrea","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi kampánya egyik arcának: néhány nappal azután, hogy a hír megjelent, szárnyalni kezdtek az eladások. A sportszeróriás üzenete kétségkívül nemes, sokan azonban azzal vádolják, hogy marketingcélokra használ fel egy súlyos társadalmi problémát.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi...","id":"20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e46dc-b937-40a3-aba3-0d15d8f99bef","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:00","title":"A Nike ügyesen ismerte fel, hogy a vásárlói nem olyanok, mint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","shortLead":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","id":"20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4993-aeb2-406c-84c5-42040be01745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:21","title":"Az EU főtárgyalója szerint már majdnem kész a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","shortLead":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","id":"20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a5cbc-650f-4a45-acb0-d9b055d6f835","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:18","title":"Hosszú Katinka ma is nyert két aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete, valamint közös kultúránk megvédése és gyarapítása jegyében teljen - írta Orbán Viktor a zsidó vezetőknek.","shortLead":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete...","id":"20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230f768-9988-443b-b1aa-f13c629f0e12","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:03","title":"Megérkezett Orbán üdvözlete a zsidó újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]