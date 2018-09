Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b15f-989f-4851-9233-5692793331ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer sakállal szintén végeznének. A WWF Románia szerint a minisztérium intézkedése komoly károkat okozhat az ökoszisztémának. ","shortLead":"Több ezer sakállal szintén végeznének. A WWF Románia szerint a minisztérium intézkedése komoly károkat okozhat...","id":"20180907_Otvenezer_rokat_lonenek_ki_Romaniaban_hogy_megallitsak_a_sertespestist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa5b15f-989f-4851-9233-5692793331ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bf3b09-9530-4e65-9d6a-469e44816e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Otvenezer_rokat_lonenek_ki_Romaniaban_hogy_megallitsak_a_sertespestist","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:07","title":"Ötvenezer rókát lőnének ki Romániában, hogy megállítsák a sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085d77-d3dd-4821-a950-fda5d17936a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:41","title":"Nem elírás, tényleg 1257 kilométer van ebben a szentesi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki pénzt a kormány péntek este közzétett határozatában.","shortLead":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki...","id":"20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f1b9a-45e7-47f2-81ae-cd6fc791d594","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","timestamp":"2018. szeptember. 08. 10:51","title":"Egy ralifutamra ad ki százmilliókat a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet nem róla szól - derül ki az e heti HVG címlapszorijából. Íme például Marabu látlelete. ","shortLead":"Lehet a Honvédkórház sürgősségi osztályának éléről távozó Zacher Gábort szeretni vagy utálni, a kialakult válsághelyzet...","id":"20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577300a5-735c-409b-ad19-becf3cdf60e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45e805d-d5f4-46b3-89ff-4d2dde17c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Marabu_FekNyuz_Doktor_Ur","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:15","title":"Marabu FékNyúz: Doktor Űr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","shortLead":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","id":"20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26294d98-72d2-4d75-ab6c-fde2c6c8f294","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:55","title":"Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre kivár. Ha jövő héten elfogadta az EP a Sargentini-jelentést, az megfelelő ürügy lenne ehhez.","shortLead":"A Politico kérdésére az Európai Néppárt két nemzeti delegációja is támogatná a Fidesz kizárását, a többség egyelőre...","id":"20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd08e138-ff12-43a7-9116-165a04ec9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f7650-e8b8-4126-9ca1-998e54dbe74e","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_fidesz_politico_epp_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 08. 12:03","title":"Saját pártcsaládja tagjai is kizárnák a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]