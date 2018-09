Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20180908_lopott_traktor_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0fc183-051e-4859-943b-18a4bd735986","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_lopott_traktor_debrecen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:21","title":"Elloptak egy komplett traktort Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy nem érzi-e úgy, hogy a magyar kormánypárt kisajátította magának. Szemle.","shortLead":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt...","id":"20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d91f5-2ff1-4dd2-80d5-db2e3db9e8eb","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:02","title":"Böjte Csaba a kormánypárti politikáról: \"senki szekerét nem akarom tolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021c1fef-6ddd-4d67-8986-d4b9448dff83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy 34 esztendős régi orosz terepjárót, melyet szakértő kezek abszolút egyedivé varázsoltak.","shortLead":"Mutatunk egy 34 esztendős régi orosz terepjárót, melyet szakértő kezek abszolút egyedivé varázsoltak.","id":"20180908_pont_terepre_nem_valo_ilyen_egy_porig_ultetett_lada_niva_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=021c1fef-6ddd-4d67-8986-d4b9448dff83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe183b35-e9f0-4479-874e-025efbdef6b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_pont_terepre_nem_valo_ilyen_egy_porig_ultetett_lada_niva_terepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 08. 07:21","title":"Pont terepre nem való: ilyen egy porig ültetett Lada Niva terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják szívesen az Európai Néppártban (EPP), de már csatlakozott is az amerikai Steve Bannon alapította, brüsszeli székhelyű, EU-ellenes, populista mozgalomhoz.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes és belügyminiszter pártjával, a Ligával közölték szombaton, hogy nem látják...","id":"20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c591d8-d5be-418e-a26b-37b390ee1a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_europai_neppart_matteo_salvini_steve_bannon_populizmus","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:10","title":"A Néppárt nem kér Orbán hősének mozgalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","shortLead":"A 400 méter gyors és a 200 méter pillangó döntőjében végzett az élen, mindkétszer Jakabos Zsuzsanna előtt. ","id":"20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889e59e6-68da-4cea-9dd4-d6d6f3541cc1","keywords":null,"link":"/sport/20180907_Hosszu_Katinka_maris_nyert_ket_aranyat_a_vilagkupasorozat_nyitoallomasan","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:39","title":"Hosszú Katinka máris nyert két aranyat a világkupa-sorozat nyitóállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi, megbuktatott elnök szimpatizánsai, a Muszlim Testvériség tagjai ellen folytattak. 75 embert halálra is ítéltek.","shortLead":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi...","id":"20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fac07-24e1-4c80-86ff-05ac92c19ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:14","title":"75 embert ítéltek halálra Egyiptomban a Muszlim Testvériség tagjai elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cab51b2-f0dc-4506-962b-833160cd940d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apró, de annál szemléletesebb történet ez: lemondott a Los Angeles-i Magyar Ház alelnöke, miután Széles Tamás főkonzul ki akarta rúgatni őt egy kormánykritikus kommentért. Amerika a véleménynyilvánítás szabadságának országa, csak nem a magyarok számára.","shortLead":"Apró, de annál szemléletesebb történet ez: lemondott a Los Angeles-i Magyar Ház alelnöke, miután Széles Tamás főkonzul...","id":"20180908_Gyozott_a_NER_lemondott_az_alelnok_akire_beragott_a_Los_Angelesi_fokonzul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cab51b2-f0dc-4506-962b-833160cd940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f63380-02bc-4bb7-943d-dc04bff8876d","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Gyozott_a_NER_lemondott_az_alelnok_akire_beragott_a_Los_Angelesi_fokonzul","timestamp":"2018. szeptember. 08. 22:06","title":"Győzött a NER: lemondott az alelnök, akire berágott a Los Angeles-i főkonzul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]