[{"available":true,"c_guid":"d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra hivatkozva lépett közbe az orosz vezetés, hogy a keresőcég beavatkozik a helyhatósági választásokba, ha hagyja, hogy Alekszej Navalnij mozgalma nagyobb felületet kapjon. ","shortLead":"Arra hivatkozva lépett közbe az orosz vezetés, hogy a keresőcég beavatkozik a helyhatósági választásokba, ha hagyja...","id":"20180909_oroszorszag_kormany_valasztas_alekszej_navalnij_google_youtube_hirdetes_tuntetes_video_nyugdijkorhatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ec0bb1-63a0-4efd-b412-0df42ff7228e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_oroszorszag_kormany_valasztas_alekszej_navalnij_google_youtube_hirdetes_tuntetes_video_nyugdijkorhatar","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:07","title":"Eltűnt az ellenzéki politikus tüntetésre hívó reklámja, miután Oroszország levelet küldött a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","shortLead":"Az amerikai rapperre kaliforniai otthonában találtak rá, sajtóértesülések szerint túladagolásban veszthette életét.","id":"20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddbebc0-86a4-4b85-9d9e-2a2f713a9186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f281fe7a-c24e-4a5e-bf75-cbbc61a36877","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_meghalt_mac_miller_amerikai_rapper","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:48","title":"Meghalt Mac Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren hánykódjanak. ","shortLead":"Matteo Salvinit azért vették elő, mert hagyta, hogy az olasz partokhoz közelítő menekültek tíz napig a tengeren...","id":"20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd41253-d3b5-408d-8139-2047e17c809e","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Orban_hoset_nem_kulonosebben_hatja_meg_hogy_vizsgalat_folyik_ellene","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:58","title":"Orbán hősét nem különösebben hatja meg, hogy vizsgálat folyik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","shortLead":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","id":"20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200dc4d-138a-4d51-8b93-d6c725530b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:38","title":"Rothadó sertéstetemek miatt elviselhetetlen bűz terjeng Tiszaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid válasz: semennyire.","shortLead":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid...","id":"20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9babd660-e172-4e62-8dda-943e56e05547","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:31","title":"Újabb szakértő cáfolja Orbán hajmeresztő elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","shortLead":"Trump alelnöke egy interjúban reagált a New York Times névtelen cikke gerjesztette találgatásokra. ","id":"20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74b4af7-5824-4d5c-9f61-11c36c5919f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26294d98-72d2-4d75-ab6c-fde2c6c8f294","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Mike_Pence_tagadja_hogy_o_vezetne_a_Trumpkormanyon_beluli_ellenallast","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:55","title":"Mike Pence tagadja, hogy ő vezetné a Trump-kormányon belüli ellenállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát; megnéztük, mi történik ott, ahol a pénzhiány miatt már nem tudják elvinni a lomokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra vasárnapi boltzárat kértek a kormánytól; nem fogadta el a bank a csődeljárás alá került buszgyártó ajánlatát...","id":"20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207eb1f3-07ac-4add-a739-256b0bcc75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46955243-42ec-49e1-868a-8e286d7439a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180909_Es_akkor_a_kormany_elfelejtette_hogy_maga_akarta_a_vasarnapi_boltzarat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:00","title":"És akkor a kormány elfelejtette, hogy maga akarta a vasárnapi boltzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]