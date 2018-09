Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is értelmezhető. ","shortLead":"Hosszú kihagyás után ő is vonulni fog az idei a Victoria's Secret Fashion Show-n, amely a modellek Oscar-gálájaként is...","id":"20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86717c6f-ce3c-4b16-8234-78dd38207c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed2d61b-a903-4534-9c9a-7281be39b557","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Valora_valik_Palvin_Barbara_nagy_alma","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:42","title":"Valóra válik Palvin Barbara (régi) nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási szerencséjük volt: a sínek között lapultak meg, amíg a szerelvény elhúzott a fejük felett. ","shortLead":"Óriási szerencséjük volt: a sínek között lapultak meg, amíg a szerelvény elhúzott a fejük felett. ","id":"20180908_Egy_csalad_esett_a_londoni_metro_ala_mindannyian_sertetlenul_megusztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8450a2-10e9-45bb-a25a-6e519fd35735","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Egy_csalad_esett_a_londoni_metro_ala_mindannyian_sertetlenul_megusztak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:03","title":"Egy család esett a londoni metró alá, mindannyian sértetlenül megúszták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, spoilerveszély! ","shortLead":"Figyelem, spoilerveszély! ","id":"20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9a67b-9804-48fe-8109-d303b0997824","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:15","title":"Megint kiderült valami a Trónok harca nyolcadik évadáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","shortLead":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","id":"20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256d268-9497-471a-80a3-e6c797d2776d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:20","title":"Meghalt a Fradi kapuslegendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","shortLead":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","id":"20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1186ad-48ed-4524-a482-a46f5b2677d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:16","title":"Letartóztatták a két férfit, akik agyonverték a fiatal füredi borászt Badacsonyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember elsejétől amelyik autótípusnak nincs meg az új, európai emmissziós tanúsítványa, azt nem lehet forgalmazni. \r

","shortLead":"Szeptember elsejétől amelyik autótípusnak nincs meg az új, európai emmissziós tanúsítványa, azt nem lehet forgalmazni...","id":"20180910_wltp_rendeles_uj_auto_eladas_fogyasztasi_meres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9616531c-093a-4811-afad-9431aa9d837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068407e-ee3c-461c-b318-067de8fb8e2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_wltp_rendeles_uj_auto_eladas_fogyasztasi_meres","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:11","title":"Beütött az új kibocsátási szabvány: 50 féle autót hiába is rendelnénk itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb böngészőváltozat azonban nem tökéletes.","shortLead":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb...","id":"20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb69afd5-744f-4326-9be0-094a2dbb4fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:03","title":"Van egy kis gond az új Chrome-mal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]