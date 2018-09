Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","shortLead":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","id":"20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63476b4-5b87-4820-a9f7-8f8777fcd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:32","title":"Orbán a vietnami főtitkárral: A két nép \"legfontosabb vezetői\" találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat sem hanyagolnak az állatok: az alábbi videó Róma északnyugati részén készült, és tényleg olyan, mintha a vaddisznócsorda farkcsóválva kéredzkedne be a kocsiba, vagy házi disznónak ajánlkozna fel éppen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a római Insugherata városrész kábé olyan, mintha nálunk a budai hegyekben történt volna az eset, és a közeli természetvédelmi területről vándorolhattak át az állatok.","shortLead":"Miközben szinte minden egyes budapesti kutyasétáltatóra ráijesztő bekerül a hírekbe, jó látni, hogy más nagyvárosokat...","id":"20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bb8633-3a2f-4f55-a040-15e611e1c222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9118d4ba-9ba3-4404-b986-27307f84406a","keywords":null,"link":"/elet/20180910_vaddisznok_a_varosban_roma","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Videó: A római vaddisznóhelyzet még a budapestinél is látványosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572","c_author":"Gergely Márton","category":"kkv","description":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet – áll egy birtokunkba került dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi tájékoztatást. A helyiek addig is figyelik, mi történik az ipartelepen.","shortLead":"A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra a napelemeket az EcoSolifer által megvalósított...","id":"20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e52cda-7711-4a7c-8c27-5aa22be64572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce91cd0-b39c-4ea3-b0da-de3909059a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_csornai_napelemgyarnal_egy_ember_kaszal_am_most_az_OLAF_vizsgalatot_indit","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:30","title":"A csornai napelemgyárnál egy ember kaszál, ám most az OLAF vizsgálatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","id":"20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbd0fc-15ad-420b-90f5-273821f86115","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:05","title":"Még egy ember meghalt nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a73ac-38c9-4d2f-b1f3-ba805334c4a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Hosszu_Katinka_ma_egy_aranyat_egy_ezustot_es_ket_bronzot_uszott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42a73ac-38c9-4d2f-b1f3-ba805334c4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb375e98-6967-4618-85a4-59c1b926f422","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Hosszu_Katinka_ma_egy_aranyat_egy_ezustot_es_ket_bronzot_uszott_ossze","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:10","title":"Hosszú Katinka ma egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot úszott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid válasz: semennyire.","shortLead":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid...","id":"20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9babd660-e172-4e62-8dda-943e56e05547","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:31","title":"Újabb szakértő cáfolja Orbán hajmeresztő elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]