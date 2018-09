Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a szeptember 12-i nagy Apple-rendezvényen fogják majd bemutatni a végleges iOS 12-t. Pár napot még várni kell utána, hogy ki-ki a telefonján próbálgathassa.","shortLead":"Várhatóan a szeptember 12-i nagy Apple-rendezvényen fogják majd bemutatni a végleges iOS 12-t. Pár napot még várni kell...","id":"20180910_apple_ios_12_letoltes_mikor_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e828d-4825-4ba9-bcdb-63cca6263cd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_ios_12_letoltes_mikor_jon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 00:03","title":"Tudja, mikor kaphatja meg mostani iPhone-ja az új iOS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki régészek. Feltételezések szerint a talált kincs értéke több millió dollár is lehet. ","shortLead":"Como városában egy korábban színházként, majd moziként funkcionáló épület alatt római kori pénzérméket ástak ki...","id":"20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1154010c-9459-49c0-a9e1-b5d194f4b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf6bb9-c88d-47ad-ab6e-1fbb45ee2675","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Valodi_kincsekre_bukkantak_regeszek_egy_volt_mozi_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:35","title":"Valódi kincsekre bukkantak régészek egy volt mozi alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket parlagfű-allergia gyógyítására ajánlanak az interneten. ","shortLead":"Vese- és agykárosodást is okozhatnak azok a parlagfűből készült tabletták, teák, lekvárok, kivonatok, melyeket...","id":"20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fa8ca-795b-46a4-8c04-a986a4a4fde6","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Ne_doljon_be_a_parlagfulekvarnak_tonkre_mehet_az_egeszsege","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:27","title":"Ne dőljön be a parlagfűlekvárnak, tönkre mehet az egészsége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor az alábbi módokon érheti el az Apple közvetítését..","shortLead":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor...","id":"20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2360f3-6efc-48ee-bd47-842376041e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:03","title":"Így nézheti élőben, hogyan mutatja be az Apple az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi, megbuktatott elnök szimpatizánsai, a Muszlim Testvériség tagjai ellen folytattak. 75 embert halálra is ítéltek.","shortLead":"Több mint 700 ember esetében hozott ítéletet egy egyiptomi bíróság abban a perben, amelyet Mohammed Murszi...","id":"20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a70c1d7-493a-4c44-b90c-7577a332e922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40fac07-24e1-4c80-86ff-05ac92c19ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_75_embert_iteltek_halalra_Egyiptomban_a_Muszlim_Testveriseg_tagjai_elleni_perben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:14","title":"75 embert ítéltek halálra Egyiptomban a Muszlim Testvériség tagjai elleni perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]