[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas állapotú fiatal azt mondta, elkíséri egy darabon a férfit, aki rossz buszra szállt fel Szikszó térségében. Ehelyett becsalta egy földútra, megverte és kirabolta.","shortLead":"Az ittas állapotú fiatal azt mondta, elkíséri egy darabon a férfit, aki rossz buszra szállt fel Szikszó térségében...","id":"20180910_Azt_mondta_a_kiskoru_fiu_segit_az_eltevedt_ferfinak_ehelyett_kirabolta__eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73ecb73-f127-4217-9e6e-57f90851b72d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Azt_mondta_a_kiskoru_fiu_segit_az_eltevedt_ferfinak_ehelyett_kirabolta__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:56","title":"Azt mondta a fiatalkorú, segít az eltévedt férfinak, ehelyett kirabolta – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem csak a fajta és a méret számít.","shortLead":"Nem csak a fajta és a méret számít.","id":"20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba49b8fb-4657-4f88-b095-1c3f27ec39da","keywords":null,"link":"/elet/20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:56","title":"A világon egyedülálló következtetésre jutottak az ELTE kutatói a kutyák öregedésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik stúdiója korábban egy ingyenes programmal bizonyította tehetségét. ","shortLead":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik...","id":"20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9a43cc-8d06-4f99-bd51-8af0517eb0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:03","title":"Új Gyűrűk Ura-játék jön, és jó esély van rá, hogy teljesen ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntekig csapadék sem valószínű. ","shortLead":"Péntekig csapadék sem valószínű. ","id":"20180909_Visszater_a_30_fokos_meleg_a_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345e0522-65bc-4e3a-b0c5-54073f9706ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65cabd6-2496-4fde-9b0a-b4ecde508142","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszater_a_30_fokos_meleg_a_jovo_heten","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:15","title":"Visszatér a 30 fokos meleg a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180909_Nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton_de_itt_vannak_a_nyeroszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9193b9-a2c9-414a-9ae7-8f9a6edb188c","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton_de_itt_vannak_a_nyeroszamok","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:46","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón, de itt vannak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5bc9c5-8ba5-4335-a325-d08afd9c549d","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"Kim Dzsong Un visszavett és nem mutogatta a rakétáit a katonai díszszemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok miként vélekednek Orbán Viktor Magyarországáról. ","shortLead":"Michael Ignatieff szerint a jövő heti voksolás egyértelmű választ ad majd arra, hogy a konzervatív európai politikusok...","id":"20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0429423-64f4-4483-b65d-8fecba1cab27","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_A_CEU_rektora_szerint_a_kozelgo_EPszavazassal_Europa_jovoje_is_megpecsetelodik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:57","title":"A CEU rektora szerint a Sargentini-szavazással Európa jövője is megpecsételődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]