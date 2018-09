Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433 millió forintot négy darab kisfilmre költött el a CÖF. Az darabonként 108,25 millió forint közpénz.","shortLead":"Közben 2016-ban az MVM 508 millió forinttal támogatta a CÖF-öt, amiről most derült ki, hogy egy „misszió” keretében 433...","id":"20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4e28-fdf1-4269-907a-629b92a02d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek_azt_irjak_ok_a_penzt_magyar_emberektol_kapjak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:02","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek, azt írja, ő a pénzt magyar emberektől kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket értek el.","shortLead":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket...","id":"20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766c646-75b7-4f73-a65a-1b707ca35aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:31","title":"Régi filmhíradó: ilyen volt 90 éve egy magyar autóverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","shortLead":"Egyik termékben sem találtak veszélyes anyagot, csak jelölési hibák miatt figyelmeztették a gyártókat. ","id":"20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7459e1ad-1e28-4b56-8ffa-a792b26a5b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5da9541-421c-49cc-bcc8-c52f815f4467","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Diakcsemegeket_tesztelt_a_Nebih_megmondtak_melyik_a_legfinomabb","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:22","title":"Diákcsemegéket tesztelt a Nébih, megmondta, melyik a legfinomabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"A múlt héten Magyarországról jelentették a legtöbb megbetegedést. ","id":"20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc6a171-e94c-43d6-97d6-85c704616af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbd0fc-15ad-420b-90f5-273821f86115","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Meg_egy_ember_meghalt_nyugatnilusi_lazban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:05","title":"Még egy ember meghalt nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel azonos eredményt ért el. ","shortLead":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel...","id":"20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7972237-a406-45d2-a208-717d547c4649","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:15","title":"Svéd választások: gyengülő nagy pártok, erősödő szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro állapota már stabil, de még intenzív ápolásra szorul. Az újabb műtétekkel bélrendszerét állítják helyre.","shortLead":"Jair Bolsonaro állapota már stabil, de még intenzív ápolásra szorul. Az újabb műtétekkel bélrendszerét állítják helyre.","id":"20180910_Ujabb_mutetek_varnak_a_megkeselt_brazil_elnokjeloltre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1458919-f97d-46a8-ba45-521027cbdcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Ujabb_mutetek_varnak_a_megkeselt_brazil_elnokjeloltre","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:42","title":"Újabb műtétek várnak a megkéselt brazil elnökjelöltre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]