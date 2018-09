Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","shortLead":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","id":"20180909_Caravanboat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb789e-8fa7-40d1-bd69-03dfa9f86898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Caravanboat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:11","title":"Kicsit drága, de nagyon menő egy ilyen kétéltű lakókocsi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett gyilkos. ","shortLead":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett...","id":"20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67189a4-6e8b-4635-9888-dba5a2ebf0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:35","title":"\"Hatalmas elégtétel és megkönnyebbülés\" - megszólalt a meggyilkolt soroksári futónő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket értek el.","shortLead":"Vékony virsligumik ide vagy oda, a nagy teljesítményű régi autókkal már a 20-as években is igen komoly sebességeket...","id":"20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754866d0-1d76-44a0-b971-f10cc147c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766c646-75b7-4f73-a65a-1b707ca35aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_regi_filmhirado_ilyen_volt_90_eve_egy_magyar_autoverseny_hungaroring_f1","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:31","title":"Régi filmhíradó: ilyen volt 90 éve egy magyar autóverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan a szeptember 12-i nagy Apple-rendezvényen fogják majd bemutatni a végleges iOS 12-t. Pár napot még várni kell utána, hogy ki-ki a telefonján próbálgathassa.","shortLead":"Várhatóan a szeptember 12-i nagy Apple-rendezvényen fogják majd bemutatni a végleges iOS 12-t. Pár napot még várni kell...","id":"20180910_apple_ios_12_letoltes_mikor_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6468768-3890-42d9-8db7-c6a0cdac5930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e828d-4825-4ba9-bcdb-63cca6263cd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_ios_12_letoltes_mikor_jon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 00:03","title":"Tudja, mikor kaphatja meg mostani iPhone-ja az új iOS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött következő csapatánál sem várják már.","shortLead":"Előbb csak kizárta a versenybíróság két futamról, aztán a csapata is kirúgta, és valószínűleg a már vele leszerződött...","id":"20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf83d489-e99d-4168-8d4d-f8d0dc919ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd31d2-d7a8-4d2a-b360-a1456e0b5c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_moto2_eltiltas_romano_fenati","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:22","title":"Sürgősen kirúgta a csapata a motorversenyzőt, aki futam közben húzta be ellenfele fékét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd Demokraták, mint ahogyan várták. Az egyik poll szerint a Svéd Demokraták 16,3 százalékot, egy másik szerint 19,2 százalékot kaptak. ","shortLead":"Az első exit pollok szerint kisebb mértékben növelte támogatottságát a bevándorlásellenes populista svéd párt, a Svéd...","id":"20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fd2668-3ef9-446b-ba60-d2e4d9411f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cac19af-2786-43bf-95a9-764ce6b73e42","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_ugy_nez_ki_elhasalt_a_bevandorlasellenes_part","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:14","title":"Svéd választások: ellentmondó exit poll eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085d77-d3dd-4821-a950-fda5d17936a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:41","title":"Nem elírás, tényleg 1257 kilométer van ebben a szentesi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]