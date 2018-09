Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érettségi a magyar közoktatás alapvetően elhibázott, mérési szempontból teljesen túlhaladott rekvizítuma, az esélyegyenlőtlenségeket létrehozó és azokat folyamatosan növelő folyamatok betetőzése – állítja tanulmányában az oktatáskutató.\r

\r

","shortLead":"Az érettségi a magyar közoktatás alapvetően elhibázott, mérési szempontból teljesen túlhaladott rekvizítuma...","id":"20180910_Nahalka_Az_erettsegi_egy_ossznepi_hazugsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d12187b-6aa8-4c64-9bb3-e6c872e8b7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Nahalka_Az_erettsegi_egy_ossznepi_hazugsag","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:05","title":"Nahalka: Az érettségi egy össznépi hazugság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb böngészőváltozat azonban nem tökéletes.","shortLead":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb...","id":"20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb69afd5-744f-4326-9be0-094a2dbb4fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:03","title":"Van egy kis gond az új Chrome-mal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint egy belvárosi gyorsétterem mosdójában kényszerített nemi aktusra egy nőt.","id":"20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafbd37e-17ef-4fa8-8216-b24981837458","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_menekultet_keres_a_BRFK","timestamp":"2018. szeptember. 09. 11:06","title":"Nemi erőszakkal gyanúsított afgán menekültet keres a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","shortLead":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","id":"20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6375213-1aa4-45a2-8e27-328c24f18d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:46","title":"A magyar gyerekek negyede egyáltalán nem reggelizik, pedig fontos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","shortLead":"Az új tulajdonosokról keveset tudni.","id":"20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcf612-94a7-4892-8dc2-e60cbaab12e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eladta_a_legendas_budapesti_helyet_a_magyar_exmilliardos","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:45","title":"Eladta a legendás budapesti helyet a magyar exmilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]