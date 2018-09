Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"A világoszöld autónak még az eredeti Merkur számlája is meg van, ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c0cf6a2-a03e-469e-a98b-558ce4b0557c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62085d77-d3dd-4821-a950-fda5d17936a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_nem_eliras_tenyleg_1_257_kilometer_van_ebben_a_szentesi_wartburgban_elado_veteran_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:41","title":"Nem elírás, tényleg 1257 kilométer van ebben a szentesi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","shortLead":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","id":"20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807c22c-24d0-41b7-957f-93659df2c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:57","title":"Fiatal füredi borászt vertek agyon a hétvégén Badacsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete, valamint közös kultúránk megvédése és gyarapítása jegyében teljen - írta Orbán Viktor a zsidó vezetőknek.","shortLead":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete...","id":"20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230f768-9988-443b-b1aa-f13c629f0e12","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:03","title":"Megérkezett Orbán üdvözlete a zsidó újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","shortLead":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","id":"20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ab349b-1a80-4a82-a07d-b954da2ca1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:45","title":"Egész Európában körözik már a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","shortLead":"De az egészségügyben változtatni kell, mondta Kötcsén.","id":"20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e273f9a-9546-429b-b25e-48408460b941","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_A_korhazak_allapota_rendben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:46","title":"Orbán: A kórházak állapota rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]