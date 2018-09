Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság idején elterjedt dalt most egy egész stadionnyi ember énekelte egyszerre a Chelsea francia középpályásának.","shortLead":"A világbajnokság idején elterjedt dalt most egy egész stadionnyi ember énekelte egyszerre a Chelsea francia...","id":"20180910_szintet_lepett_a_franciaknal_a_kante_orulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883c25ae-5453-459f-98a9-af3863755ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961cffb8-eab7-4a73-9322-8dc0274a9b6d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_szintet_lepett_a_franciaknal_a_kante_orulet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:39","title":"Szintet lépett a franciáknál a Kanté-őrület – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt az előrejelzettnél jóval kevésbé tört előre a vasárnapi parlamenti választáson. Az első helyen a szociáldemokraták végeztek, akár maradhat is a jelenleg is kormányon lévő baloldali koalíció.","shortLead":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt...","id":"20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94afd8e2-9ec1-49de-910d-4c27b2ef2f6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 23:29","title":"Svédország választott, nem történt földcsuszamlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5bc9c5-8ba5-4335-a325-d08afd9c549d","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"Kim Dzsong Un visszavett és nem mutogatta a rakétáit a katonai díszszemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már 2000-ben értesítették Theodore McCarrick volt bíboros szexuális visszaéléseiről. ","shortLead":"Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele az AP hírügynökség szerint megerősíti, hogy a Szentszéket már...","id":"20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab6047-924b-4e22-9764-62ed963feae7","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Vatikan_mar_2000_ota_tudott_a_volt_bibros_pedofil_ugyeirol","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:31","title":"Lehetséges, hogy a Vatikán már 2000 óta tudott a volt bíboros pedofil ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai termelőkkel, akik együtt a globális almalésűrítmény piac 60%-át adják, és diktálják a világpiaci árakat- írja az Alapblog.","shortLead":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai...","id":"20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb478756-dd18-46bb-86ff-f033e5b11941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:55","title":"Nem a \"gonosz multi\" zsigereli ki a magyar léalma termelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","shortLead":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","id":"20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197694c-c92f-403f-95ff-f90e4c785920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:25","title":"14 ember sérült meg az M1-esen egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]