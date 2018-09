Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom. A frissen megválasztott szépségkirálynőnek például már nem kellett átesnie a bikinivillantós procedúrán. ","shortLead":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom...","id":"20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6cff26-5e4a-4a71-aecf-bf31de50efd5","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:27","title":"Túl van Amerika az első bikinimentes szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","shortLead":"Életének 75. évében elhunyt Géczi István. Az olimpiai ezüstérmes kapus egész pályafutását a Fradiban töltötte.","id":"20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c5ff52-8623-461e-b20f-4d63e9c996e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0256d268-9497-471a-80a3-e6c797d2776d","keywords":null,"link":"/sport/20180910_meghalt_Geczi_Istvan_a_fradi_kapuslegendaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:20","title":"Meghalt a Fradi kapuslegendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","shortLead":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","id":"20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ec4e6d-e10a-4433-a7d3-c270784d0759","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:42","title":"Vége a nyárnak, de a metrópótlón még mindig a vízparton érezheti magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg helyen kell lezárásra számítani.","shortLead":"Rengeteg helyen kell lezárásra számítani.","id":"20180908_Megnehezitik_az_autosok_dolgat_vasarnap_a_Wizz_Air_futoversenye_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc85344-4155-4272-a247-84f07db0d14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a883062-b073-4def-b47f-cafa75f71e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Megnehezitik_az_autosok_dolgat_vasarnap_a_Wizz_Air_futoversenye_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 21:12","title":"Megnehezítik az autósok dolgát vasárnap a Wizz Air futóversenye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe","c_author":"Horn Andrea","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi kampánya egyik arcának: néhány nappal azután, hogy a hír megjelent, szárnyalni kezdtek az eladások. A sportszeróriás üzenete kétségkívül nemes, sokan azonban azzal vádolják, hogy marketingcélokra használ fel egy súlyos társadalmi problémát.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi...","id":"20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e46dc-b937-40a3-aba3-0d15d8f99bef","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:00","title":"A Nike ügyesen ismerte fel, hogy a vásárlói nem olyanok, mint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik stúdiója korábban egy ingyenes programmal bizonyította tehetségét. ","shortLead":"A Gyűrű Ura világában játszódó új, nagy költségvetésű videojátékot készít egy kínai nagyvállalat, melynek egyik...","id":"20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9a43cc-8d06-4f99-bd51-8af0517eb0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_leyou_technologies_athlon_games_gyuruk_ura_videojatek_mmo","timestamp":"2018. szeptember. 09. 08:03","title":"Új Gyűrűk Ura-játék jön, és jó esély van rá, hogy teljesen ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4747370-b4da-47a4-809c-13ad41c9ef3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b7086c-8ed2-46bc-a97e-0e7fb800d436","keywords":null,"link":"/elet/20180909_es_ezt_olvasta_tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:00","title":"És ezt olvasta? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]