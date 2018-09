Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2128b432-3843-4abe-aabf-62ccf5232b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy keresztbe fordult teherautó találta el a moldáv elnök kocsiját. ","shortLead":"Egy keresztbe fordult teherautó találta el a moldáv elnök kocsiját. ","id":"20180910_Video_is_van_a_moldovai_elnok_baleseterol_csoda_hogy_nem_lett_nagyobb_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2128b432-3843-4abe-aabf-62ccf5232b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d06c8-6cf0-410e-8dfb-cc0aee6261c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Video_is_van_a_moldovai_elnok_baleseterol_csoda_hogy_nem_lett_nagyobb_baj","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:48","title":"Videó is van a moldovai elnök balesetéről, csoda, hogy nem lett nagyobb baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","shortLead":"Több száz, de akár ezer sertés teteme oszladozik a napon, a polgármester azt mondja, nem tud ilyenről.","id":"20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b259382c-c154-43c4-a2d5-e08e7a62de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200dc4d-138a-4d51-8b93-d6c725530b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_Rothado_sertestetemek_miatt_elvisehelhetetlen_buz_terjeng_Tiszafoldvaron","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:38","title":"Rothadó sertéstetemek miatt elviselhetetlen bűz terjeng Tiszaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb böngészőváltozat azonban nem tökéletes.","shortLead":"Áttervezett kezelőfelülettel, új funkciókkal ünnepelte meg a Google, hogy tízéves lett a Chrome. A legújabb...","id":"20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aece3ac3-4574-4700-a25b-8dd30d9e1b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb69afd5-744f-4326-9be0-094a2dbb4fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_felhasznaloi_panaszok_chrome_69_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:03","title":"Van egy kis gond az új Chrome-mal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72abf41f-8a6e-46dc-a8ce-47d34885fb35","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hunya Gábor gyűjteményéről tudni kell, hogy két ország alkotóinak művei alkotják – itthoniak és romániaiak. A kiállítás helyszínéről, a határszéli Gyuláról pedig azt kell tudni, hogy bár százalékarányban nem itt a legnagyobb a magát románnak valló lakosság, ez a város a magyarországi románok kulturális központja. ","shortLead":"Hunya Gábor gyűjteményéről tudni kell, hogy két ország alkotóinak művei alkotják – itthoniak és romániaiak. A kiállítás...","id":"20180909_Hosszu_forradalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72abf41f-8a6e-46dc-a8ce-47d34885fb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf618ce9-c47c-4c68-8c88-b9285237ba1a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180909_Hosszu_forradalom","timestamp":"2018. szeptember. 09. 14:05","title":"Hosszú forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4dc06-b51d-47c1-b68f-7a5f590080ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatmentők bejelentése alapján érkezett a rendőrség a barcsi családi házba, ahol kis tacskók voltak összezsúfolva egy szobában, ketrecekben, rossz körülmények között, papírok és chip nélkül.","shortLead":"Az állatmentők bejelentése alapján érkezett a rendőrség a barcsi családi házba, ahol kis tacskók voltak összezsúfolva...","id":"20180910_92_ketrecekben_osszezsufolt_kiskutyat_foglalt_le_a_rendorseg_Barcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f4dc06-b51d-47c1-b68f-7a5f590080ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c26cd5-d929-499a-a30d-313705986546","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_92_ketrecekben_osszezsufolt_kiskutyat_foglalt_le_a_rendorseg_Barcson","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:44","title":"92, ketrecekben összezsúfolt kiskutyát foglalt le a rendőrség Barcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396","c_author":"-gd-","category":"kultura","description":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","shortLead":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","id":"20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0974-5d26-4b10-abd4-69d74d41629b","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:46","title":"Lecserélik a gyulai diákrendezvény szervezőjét, mert a program nem illett bele a fideszes kultúrharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó nem kapott érdemi választ.","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó nem kapott érdemi választ.","id":"20180910_Eppen_csak_a_lenyegre_nem_valaszolt_Retvari_Bence_amikor_a_csaladbol_kiemelt_gyerekekrol_kerdeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ddad8-849b-4d00-aaf6-d95501636402","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Eppen_csak_a_lenyegre_nem_valaszolt_Retvari_Bence_amikor_a_csaladbol_kiemelt_gyerekekrol_kerdeztek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:29","title":"Éppen csak a lényegre nem válaszolt Rétvári Bence, amikor a családból kiemelt gyerekekről kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5aabc-e7f4-4f9b-81c4-235fc1fafb04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 12 nő vádolja zaklatással a CBS elnök-vezérigazgatóját. ","shortLead":"Már 12 nő vádolja zaklatással a CBS elnök-vezérigazgatóját. ","id":"20180910_Szexualis_zaklatas_miatt_kirugtak_a_CBS_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21b5aabc-e7f4-4f9b-81c4-235fc1fafb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a8317-659e-4d1c-bf13-7a975ec589af","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Szexualis_zaklatas_miatt_kirugtak_a_CBS_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:43","title":"Szexuális zaklatás miatt kirúgták a CBS vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]