Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek az elkövetői menekültek, az áldozata pedig német állampolgár volt.","shortLead":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek...","id":"201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a4254-d74b-4dcc-a8d9-f061193f7493","keywords":null,"link":"/vilag/201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:00","title":"Hiba lenne a chemnitzi események után nekiállni keletnémetezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Budapestről indulhatna 2020-ban, legalábbis erről tárgyal a Magyar Triatlonszövetség elnöke.\r

","shortLead":"Budapestről indulhatna 2020-ban, legalábbis erről tárgyal a Magyar Triatlonszövetség elnöke.\r

","id":"20180908_budapestre_hozhatjak_a_diro_ditaliat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573d12b3-bf1b-4f85-84e5-87ada699bd07","keywords":null,"link":"/sport/20180908_budapestre_hozhatjak_a_diro_ditaliat","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:10","title":"Budapestre hozhatják a Giro d'Italiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","shortLead":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. ","id":"20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ab349b-1a80-4a82-a07d-b954da2ca1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Egesz_Europaban_korozik_mar_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfit","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:45","title":"Egész Európában körözik már a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.","shortLead":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak...","id":"20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e54063e-ce6a-4b89-a3ad-cca8b2e100dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt Mol Vidi FC-vel, majd még ugyanaznap bejelentették az érkezését a bajnokságban utolsó helyezett felcsúti Puskás Akadémiához.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt...","id":"20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1431786-2bd7-4ec8-a7d1-72f04c055553","keywords":null,"link":"/sport/20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:41","title":"Hozzáállása miatt küldték el a Viditől, a Puskásnak azért jó lesz Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai termelőkkel, akik együtt a globális almalésűrítmény-piac 60%-át adják, és diktálják a világpiaci árakat- írja az Alapblog.","shortLead":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai...","id":"20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb478756-dd18-46bb-86ff-f033e5b11941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:55","title":"Nem a \"gonosz multi\" zsigereli ki a magyar léalmatermelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"0,3 százalék a különbség a baloldali koalíció és a konzervatív pártszövetség által kapott voksok között, eszerint pedig két képviselővel többen lesznek a baloldaliak a svéd parlamentben. ","shortLead":"0,3 százalék a különbség a baloldali koalíció és a konzervatív pártszövetség által kapott voksok között, eszerint pedig...","id":"20180910_Ha_hajszallal_is_de_nyert_a_baloldali_koalicio_a_sved_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2745b383-b94e-47fe-af3a-11f93437e02d","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Ha_hajszallal_is_de_nyert_a_baloldali_koalicio_a_sved_valasztason","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:48","title":"Ha hajszállal is, de nyert a baloldali koalíció a svéd választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál fődíját. Nemes Jeles László szombaton végül nem kapott díjat, de az előző napon odaítélt kritikusok díjával így is boldogan jöhet haza. ","shortLead":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál...","id":"20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38078043-4177-415e-b669-86423458f096","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:32","title":"Alfonso Cuarón filmje kapta a velencei Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]