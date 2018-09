Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek az elkövetői menekültek, az áldozata pedig német állampolgár volt.","shortLead":"A szélsőjobb és a populisták lovagolták meg a szászországi Chemnitz városünnepén történt bűncselekményt, amelynek...","id":"201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46c5cb3-9bc2-4f02-94a5-23eefd5aae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a4254-d74b-4dcc-a8d9-f061193f7493","keywords":null,"link":"/vilag/201836__nemet_belpolitika__egy_fiatal_halala__fogadatlan_gyaszolok__chemnitz_utan_merrefele","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:00","title":"Hiba lenne a chemnitzi események után nekiállni keletnémetezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid válasz: semennyire.","shortLead":"Johanna Laakso mutatta be, mennyire állja meg a helyét miniszterelnök türk nyelvekkel kapcsolatos gondolata. A rövid...","id":"20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146fe3dd-9b72-445d-b97e-e182e6150d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9babd660-e172-4e62-8dda-943e56e05547","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Ujabb_szakerto_cafolja_Orban_hajmereszto_elmeletet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:31","title":"Újabb szakértő cáfolja Orbán hajmeresztő elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","shortLead":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","id":"20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d895d971-b7f7-4eb0-be1b-18fa4c9ca728","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:32","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a szombat este árokba hajtott busz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van szükség és növelni kéne a béreket is Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára szerint.","shortLead":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van...","id":"20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911080f2-756e-4ddd-9114-5b4cc32a5e93","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:34","title":"A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki pénzt a kormány péntek este közzétett határozatában.","shortLead":"FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futama és IAAF Atlétikai Világbajnokság: újabb sportrendezvényekre utalt ki...","id":"20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c53aa645-6b43-4e66-b8aa-43b3eca22aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f1b9a-45e7-47f2-81ae-cd6fc791d594","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Ujabb_szazmilliokat_utal_a_kormany_sportrendezvenyekre","timestamp":"2018. szeptember. 08. 10:51","title":"Egy ralifutamra ad ki százmilliókat a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","shortLead":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","id":"20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1199555-5dd2-4190-b7f8-84f47a42ac64","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:15","title":"A meggyilkolt futónő férje biztos abban, hogy megvan a tettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és pénzügyminiszter ugyanis a „damat”, azaz a vő, Tayyip Erdogan elnök idősebb lányának a férje. ","shortLead":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és...","id":"201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd3a64-fd29-4224-a46c-ece4873a6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:00","title":"Erdogan veje még Tiborcznál is nagyobb hatalmasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]