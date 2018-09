Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","shortLead":"A lány péntek éjjel ment el otthonról. ","id":"20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e27bbf-14ba-4f40-b22a-8f29c0ce64e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Eltunt_15_eves_lanyt_keresnek_Csepelen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:08","title":"Eltűnt 15 éves lányt keresnek Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az online véleményvezérek erejét sokan követőik táborának nagyságával mérik, pedig a lájkolók száma nem minden esetben mutatja meg befolyásuk valódi mértékét, a tartalmi értéket. A HVG Extra Business szubjektív listája elsősorban azt veszi figyelembe, mennyire hiánypótló és kreatív az adott téma feldolgozása, továbbá milyen értékeket hirdet az influencer.","shortLead":"Az online véleményvezérek erejét sokan követőik táborának nagyságával mérik, pedig a lájkolók száma nem minden esetben...","id":"20180909_hvg_business_extra_influencer_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb9f4b2-1222-45e6-bd23-19dad98bffa0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180909_hvg_business_extra_influencer_lista","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:15","title":"„A misszióm mindig a szemem előtt lebeg” - Hatásgyakorlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","shortLead":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","id":"20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201cc120-98cc-423f-9ddf-7da1f8c0d0ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:10","title":"Újabb ingatlanos átverés terjed Budapesten, ha nem figyel, több tízmillió forintja bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feabb2c1-907c-4958-83c0-ed2537580484","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén a Sargentini-jelentés vitájában. A tét nagy, hiszen a szavazás előtt egy nappal sem lehet megjósolni az eredményt, a képviselők közül sokan a magyar miniszterelnök felszólalásához kötik azt, hogyan voksolnak szerdán. Kövesse a vitát percről percre a hvg.hu-val!","shortLead":"Orbán Viktor személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén...","id":"20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feabb2c1-907c-4958-83c0-ed2537580484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bb9174-e5de-4367-8bac-b73008f323c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Kepes_Orban_Viktor_maga_melle_allitani_az_EPt__eloben_Strasbourgbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:30","title":"\"Orbán úr, Magyarország sokkal több, mint ön\" – élőben Strasbourgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","shortLead":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","id":"20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6d653f-6fc2-4605-bd18-60c4c35c9dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:29","title":"Szeptember 11-én tartanak tűzvédelmi kiürítést a budapesti ikertornyú irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai színésznő tette ezt.","shortLead":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai...","id":"20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f479b-152c-4afe-bcaf-467cc8fe2a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:03","title":"Vicces: iPhone-ról dicséri a színésznő a Google-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55c4f62-5f2b-4000-86e0-e2be25c2016a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Tapssal ünnepelte a közönség a Torontói Filmfesztiválon hétfőn Robert Redfordot, aki utolsó filmje bemutatóján bejelentette: ezennel végzett a színészettel.","shortLead":"Tapssal ünnepelte a közönség a Torontói Filmfesztiválon hétfőn Robert Redfordot, aki utolsó filmje bemutatóján...","id":"20180911_robert_redford_elkoszont_nem_lesz_tobb_filmszerepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55c4f62-5f2b-4000-86e0-e2be25c2016a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fbb3f-ce9a-41af-82e6-4439a812dd57","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_robert_redford_elkoszont_nem_lesz_tobb_filmszerepe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:29","title":"Robert Redford elköszönt: nem lesz több filmszerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti tömörülést a magyar kormánypártokkal. ","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke hozna létre közös európai parlamenti...","id":"20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8f10f5-60af-4736-8af5-50e1b14fb43c","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_szelsoseges_politikus_hivja_orbant_partcsaladot_alapitana_vele","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:10","title":"Szélsőséges politikus hívja Orbánt, pártcsaládot alapítana vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]