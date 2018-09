Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","shortLead":"Közel félmilliárd forintból épült meg a dísztó Zalakaroson, most 50 millióért kell javítani.","id":"20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89adbf89-aa00-4919-8c08-db9161b55f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Otvenmillio_forintbol_javitjak_meg_a_termaltavat_amibol_eltunt_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:09","title":"Ötvenmillió forintból javítják meg a termáltavat, amiből eltűnt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.","shortLead":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak...","id":"20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e54063e-ce6a-4b89-a3ad-cca8b2e100dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett gyilkos. ","shortLead":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett...","id":"20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67189a4-6e8b-4635-9888-dba5a2ebf0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:35","title":"\"Hatalmas elégtétel és megkönnyebbülés\" - megszólalt a meggyilkolt soroksári futónő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt nyíltan a rákkal való küzdelméről, és arról, hogy a marihuána mennyit segít ebben.","shortLead":"A 69 éves színésznőnek tavaly újult ki a mellrákja, az áttét a keresztcsontjánál jelentkezett. Most először beszélt...","id":"20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b17346-3e9d-40eb-aee9-7f8629f5b6a2","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Olivia_NewtonJohn_orvosi_marihuanaval_kezeli_vegstadiumu_rakjat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:41","title":"Olivia Newton-John orvosi marihuánával kezeli végstádiumú rákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt (4784), tavaly viszont 8782 esethez riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt...","id":"20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af87a226-8550-4995-91cc-15f9fa155650","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:23","title":"Rekordot döntögetett tavaly a lakástüzek száma, de nem a karácsonyfák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","shortLead":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","id":"20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494165b-922d-4002-9814-1bed6eacac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:36","title":"Halléban is náci jelképekkel tüntetett a szélsőjobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","shortLead":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","id":"20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf7f44-f8d9-4476-a27e-9798a154195f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:08","title":"Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]