Szombaton, az olvasás világnapján a Momentum arról írt a Facebook-oldalán, hogy könyvekkel szórták tele a várost, az akciójuk lényege az volt, hogy népszerűsítsék az olvasást, hogy felhívják a figyelmet a kritikus gondolkodás fontosságára.

„A legtöbb könyv elnyomásról, a diktatúrák működési mechanizmusáról, társadalmi igazságtalanságról szól. Ezek nem könnyű témák, de a könyvek kiválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy elgondolkodtassanak, kritikai gondolkodásra neveljenek, és hogy rámutassanak, mennyire törékeny az a szabadság, amit most sokan magától értetődőnek tartanak” – mondta az akcióról Donáth Anna, a Momentum alelnöke.

Több se kellett a kormánypárti Demokrata hetilapnak és online kiadásának, a Fidesz-holdudvar körében mostanában olyan népszerű listázásba kezdtek. A csomagot látva feltették a kérdést, milyen könyvek lehetnek ezek. Összeszedtek párat, ami „nem maradhat ki egy igazi balliberális könyvtárából”. Idézzük a listájukat, kommentárjaik nélkül:

Saul Alinsky: Szabályok radikálisoknak.

Babarczy Eszter – Bródy János – Bruck Gábor – Darvasi László – Ferge Zsuzsa – Grecsó Krisztián – György Péter – Heller Ágnes – Ludassy Mária – Majtényi László – Pléh Csaba – Radnóti Sándor – Schilling Árpád – Spiró György – Szilágyi Ákos – Tamás Gáspár Miklós: Miért hagytuk, hogy így legyen?

Bolgár György: Orbán-mesék; Vágy

CEU-s diplomamunkák – válogatás

Csáki Judit: Alföldi Róbert – Magánügy

Friedrich Engels – Karl Marx: Marx-Engels aforizmák

Heller Ágnes: Filozófiám története

Havas Henrik: Vona Gábor – Újratervezés

Kálmán Olga: Álomország

Kende Péter: A Viktor; Az Igazi Orbán – Viktor 2

Juszra Márdini: Pillangó – Menekültből olimpikon – A remény, kitartás és diadal felkavaró története

Joakim Medin: Orbánisztán – Félelem és undor az illiberális Magyarországon

Susanne Pelger: Hästen & Husse

Tamás Gáspár Miklós: Törzsi fogalmak I-II.

Joakim Medin svéd szabadúszó újságíróval júniusban, könyve megjelenése után beszéltünk. Akkor azt mondta, szerinte Orbán egyike azoknak, akik félelemre építik hatalmukat, így 2022-re Magyarország annyira meg fog változni, hogy alig fogunk ráismerni. A stockholmi bemutatón a helyettes magyar konzul azt tanácsolta az írónak, a következő néhány évben ne írjon Magyarországról.

Medin most a közösségi oldalán megdöbbenve írt arról, hogy listázta a szélsőségesen jobboldali és kormánybarát Demokrata, azt mondta, őt is, a többi felsorolt szerzőt is ellenségként állítják be, netes trollok támadják őket.

A Momentumtól egyébként megkérdeztük, milyen könyveket rejtettek el a csomagokban. Íme egy lista, a teljesség igénye nélkül:

Atwood, Margaret – A szolgálólány meséje

Beccaria, Cesar – A bűnökről és a büntetésekről

Békés Pál – Félőlény

Böll, Heinrich – Katharina Blum elvesztett tisztessége

Bronte, Anne – Wildfell asszonya

Dahl, Roald – Matilda

Dragomán György – Máglya

Dragomán György – Fehér király

Ende, Michael – A végtelen történet

Ende, Michael – Momo

Erdős Virág – Ezt is el

Frank, Anne Frank – Anne Frank naplója

Galgóczi Erzsébet – Törvényen kívül és belül

Golding, William – A legyek ura

Hawthorne, Nathaniel – A skarlát betű

Hrabal, Bohumil – Őfelsége pincére voltam

Huxley, Aldous – Szép új világ

Keyes, Daniel – Virágot Algernonnak

Koestler, Arthur – Sötétség délben

Krasznahorkai László – Sátántangó

Lázár Ervin – A négyszögletű kerek erdő

Madách Imre – Az ember tragédiája

Mán-Várhegyi Réka – Boldogtalanság az Aurora-telepen

Mann, Thomas – Mario és a varázsló

Marron, Donald (szerk.) – 30 másodperc gazdaságtan

Merle, Robert – Mesterségem a halál

Merle, Robert – Védett férfiak

Mikszáth Kálmán – Beszterce ostroma

Móricz Zsigmond – Rokonok

Móricz Zsigmond – Úri muri

Orwell, George – 1984

Orwell, George – Az állatfarm

Ottlik Géza – Iskola a határon

Parti Nagy Lajos – Hősöm tere

Polcz Alaine – Asszony a fronton

Rakovszky Zsuzsa – A kígyó árnyéka

Rowling, J.K. – Átmeneti üresedés

Sánta Ferenc – Az ötödik pecsét

Snyder, Timothy – A zsarnokságról

Spiró György – Tavaszi Tárlat

Strasser, Todd – A hullám

Szabó Magda – Abigél

Szabó Magda – Az ajtó

Szerb Antal – Utas és holdvilág

Tari Annamária – Y generáció

Tompa Andrea – Omerta

Vonnegut, Kurt – Börtöntöltelék

Závada Pál – Jadviga párnája

Závada Pál – Egy piaci napon

Zoltán Gábor – Orgia

