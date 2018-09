Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","shortLead":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","id":"20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f224241d-3961-494c-9e65-886e05df5f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:25","title":"Milliárdokat csoportosított át a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","shortLead":"Újabb állami százmilliókat kap az egyébként is jól teljesítő japán gumiabroncsgyár.","id":"20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80f2094-1c62-48d1-88a7-95db78199d82","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Most_eri_meg_gumigyartonak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:25","title":"Most éri meg gumigyártónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c44cac-1f8e-4534-9c6f-90a60bd27745","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:01","title":"Újra Magyarországra jön Eros Ramazzotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3ee2c7-6848-443e-b8a1-e3a2b39db1eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid tengelytáv, remek terepjáró képesség és mindössze kétfős utaskabin. Ennek az apró 4x4-esnek ezek a legfontosabb jellemzői.","shortLead":"Rövid tengelytáv, remek terepjáró képesség és mindössze kétfős utaskabin. Ennek az apró 4x4-esnek ezek a legfontosabb...","id":"20180911_kompakt_divatterepjaro_a_szovjeteknek_mar_az_50es_evekben_volt_hasonloja_gaz_m73_lada_niva_suzuki_samurai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3ee2c7-6848-443e-b8a1-e3a2b39db1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75d584b-c3b4-4669-98d5-b9c4d9928af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_kompakt_divatterepjaro_a_szovjeteknek_mar_az_50es_evekben_volt_hasonloja_gaz_m73_lada_niva_suzuki_samurai","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:22","title":"Kompakt divatterepjáró? A szovjeteknek már az 50-es években volt hasonlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","shortLead":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","id":"20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7718c6-4747-4225-9cb9-5f15db0924db","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:14","title":"Meryl Streep sörrel a kezében is tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","shortLead":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","id":"20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc898893-e450-4e65-b032-f145353f42f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:57","title":"Hamarosan kiderül, továbbra is halálra kell-e dolgozniuk magukat a buszsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. online aukcióján.","shortLead":"Az autószalon mellett CBA-s ingatlan is szerepel a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó...","id":"20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a994fc-f575-47ce-b188-399ce8cf8b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180910_Indul_az_online_ingatlanarveres_erdekes_tetelek_is_szerepelnek_benne","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:24","title":"Venne egy autóval megközelíthetetlen autószalont? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]