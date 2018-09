Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","shortLead":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","id":"20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef1ae6-1359-40b6-8c88-74442a1b7eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:43","title":"Sargentini-jelentés: nem jött be a Fidesz vezércsele a szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nemi erőszak és szeméremsértés miatt is keresik, európai elfogatóparancs kiadását és egymillió forintos nyomravezetői díjat is elrendelt a rendőrség.","shortLead":"A férfit nemi erőszak és szeméremsértés miatt is keresik, európai elfogatóparancs kiadását és egymillió forintos...","id":"20180910_Egymillio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24ddd6-10b0-47ce-bbc8-02bf087567ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Egymillio_forintot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 22:14","title":"Egymillió forintotos nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség az afgán férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Foo Fighters megint nagyvonalú volt, és felhívott a közönségből embereket a színpadra. Ezúttal egy anyának és a lányának adták át a mikrofont.","shortLead":"A Foo Fighters megint nagyvonalú volt, és felhívott a közönségből embereket a színpadra. Ezúttal egy anyának és...","id":"20180910_A_legjobb_anyalanya_program_egy_Foo_Fighterskoncerten_a_szinpadon_enekelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ada40b7-59be-4e64-ab1f-e2fcefa53447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d3492-15a4-48bc-843b-832069b9648a","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_A_legjobb_anyalanya_program_egy_Foo_Fighterskoncerten_a_szinpadon_enekelni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:00","title":"A legjobb anya-lánya program egy Foo Fighters-koncerten a színpadon énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","shortLead":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","id":"20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045306-1c63-41ed-aefb-9c0289f18fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:33","title":"Ön megtalálja a képen a kerékpárutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]