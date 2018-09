Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett gyilkos. ","shortLead":"A férfi elsőre sokkot kapott, majd zokogni kezdett, mikor közölték vele, hogy öt év után megvan a feltételezett...","id":"20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67189a4-6e8b-4635-9888-dba5a2ebf0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Hatalmas_elegtetel_es_megkonnyebbules__megszolalt_a_meggyilkolt_soroksari_futono_ferje","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:35","title":"\"Hatalmas elégtétel és megkönnyebbülés\" - megszólalt a meggyilkolt soroksári futónő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","shortLead":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","id":"20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e8421c-75dc-4c2b-814d-2119d50c1429","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Így történt a négy ember halálát követelő baleset vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","shortLead":"Három meccslabdája is volt a magyar-francia párosnak, de így sem sikerült győzniük.","id":"20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e65872-8705-4ebb-971a-f5e47ea18f23","keywords":null,"link":"/sport/20180909_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open_noi_paros_donto","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:48","title":"Meccslabdáról veszítették el a US Open döntőjét Babos Tímeáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas...","id":"20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166e44c-6f62-4b75-ad38-58b4996fe0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:21","title":"Nem mutat megbánást a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem a maguk szakállára dolgoztak, hiszen a Kreml szigorúan kézben tartja a katonai hírszerzést.","shortLead":"Sajid Javid a Szergej Szkripalt és lányát Angliában megmérgező két orosz ügynökről beszélt, és biztos benne, hogy nem...","id":"20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1591e14c-5404-478c-8672-665c902c4f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Brit_belugyminiszter_Ha_kiteszik_a_labukat_Oroszorszagbol_elkapjuk_oket","timestamp":"2018. szeptember. 09. 18:50","title":"Brit belügyminiszter: Ha kiteszik a lábukat Oroszországból, elkapjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom. A frissen megválasztott szépségkirálynőnek például már nem kellett átesnie a bikinivillantós procedúrán. ","shortLead":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom...","id":"20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6cff26-5e4a-4a71-aecf-bf31de50efd5","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:27","title":"Túl van Amerika az első bikinimentes szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]