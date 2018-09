Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot, a mobil hátán ugyanis szokatlanul több, öt fénylesőt helyeztek el. ","shortLead":"Ha hinni lehet egy, a napokban megjelent fényképnek, a Nokia egy közelgő készüléke kamera fronton szólhat nagyot...","id":"20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e288ef-646b-4e09-bf42-033b51d88fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376a6ba9-bdfb-4863-8fb6-586cfe6119b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_nokia_hmd_global_light_mobil_kameras_telefon_megapixel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:03","title":"Érdekes fotó: nagyot dobhat a Nokia, 5 kamerás telefont adhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a paraszolvenciában.","shortLead":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint...","id":"20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce65fff-81af-4086-b952-ba5ca385501f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:50","title":"Csókay András: Több imára és kevesebb hálapénzre lenne szükség a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak bíráit. A haragot az váltotta ki, hogy a nemzetközi testület ki akarja vizsgálni az amerikai katonák állítólagos afganisztáni súlyos jogsértéseit. ","shortLead":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak...","id":"20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fa704-f303-4cdc-bf8d-b8e310f64422","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:47","title":"Példátlan amerikai fenyegetés a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","shortLead":"A szakszervezet kemény bértárgyalásokra készül. ","id":"20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a9bc9c-7372-40de-9bb9-b7cf4acc056b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc898893-e450-4e65-b032-f145353f42f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Hamarosan_kiderul_tovabbra_is_halalra_kelle_dolgozniuk_magukat_a_buszsoforoknek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:57","title":"Hamarosan kiderül, továbbra is halálra kell-e dolgozniuk magukat a buszsofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","shortLead":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","id":"20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975d2d-1da3-4ae8-adf6-5815b34f0674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:12","title":"Fával fűt? Ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","shortLead":"Szépen lassan kiürül a CEMP.","id":"20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22f033b-3551-45e5-9a28-9d032b9de5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f224241d-3961-494c-9e65-886e05df5f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Milliardokat_csoportositott_at_a_kegyvesztette_valt_Speder_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:25","title":"Milliárdokat csoportosított át a kegyvesztetté vált Spéder Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94884984-5d5b-4cff-8d00-5534f36c64ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MEGA nevű internetes tárhelyszolgáltatás bővítményének rosszindulatú változata került be a Chrome webáruházba. Szerencsére gyorsan megérkezett az ellenszer.","shortLead":"A MEGA nevű internetes tárhelyszolgáltatás bővítményének rosszindulatú változata került be a Chrome webáruházba...","id":"20180910_mega_chrome_fertozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94884984-5d5b-4cff-8d00-5534f36c64ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2424b1c7-a7e4-4e4e-8eaf-4cc7cbdc8446","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_mega_chrome_fertozo","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:03","title":"Meghackelték a MEGA Chrome-bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","shortLead":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","id":"20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5a1f2d-ff55-48e4-b2ed-493b5759da84","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:15","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek az USA több államában is a közelgő Florence hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]