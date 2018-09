Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2128b432-3843-4abe-aabf-62ccf5232b72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy keresztbe fordult teherautó találta el a moldáv elnök kocsiját. ","shortLead":"Egy keresztbe fordult teherautó találta el a moldáv elnök kocsiját. ","id":"20180910_Video_is_van_a_moldovai_elnok_baleseterol_csoda_hogy_nem_lett_nagyobb_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2128b432-3843-4abe-aabf-62ccf5232b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d06c8-6cf0-410e-8dfb-cc0aee6261c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Video_is_van_a_moldovai_elnok_baleseterol_csoda_hogy_nem_lett_nagyobb_baj","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:48","title":"Videó is van a moldovai elnök balesetéről, csoda, hogy nem lett nagyobb baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő posztban magyarázza el, hogyan nem bontotta ki az igazság minden szeletét Deutsch Tamás képviselőtársa az ATV-n, és hogyan buktatta le saját magát az egy ajánlattal lebonyolított közbeszerzések arányáról.\r

\r

","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő posztban magyarázza el, hogyan nem bontotta ki az igazság minden szeletét Deutsch...","id":"20180910_Sargentinijelentes_Deutsch_Tamas_lebuktatta_Deutsch_Tamast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e8f2cb-3cf7-45b3-89db-1a3236f0d2eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Sargentinijelentes_Deutsch_Tamas_lebuktatta_Deutsch_Tamast","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:08","title":"Sargentini-jelentés: Deutsch Tamás lebuktatta Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","shortLead":"Egy 29 és egy 34 éves szabolcsi férfit gyanúsítanak a hétvégi badacsonyi gyilkossággal.","id":"20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1186ad-48ed-4524-a482-a46f5b2677d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Letartoztattak_a_ket_ferfit_akik_agyonvertek_a_fiatal_furedi_boraszt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:16","title":"Letartóztatták a két férfit, akik agyonverték a fiatal füredi borászt Badacsonyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe","c_author":"Horn Andrea","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi kampánya egyik arcának: néhány nappal azután, hogy a hír megjelent, szárnyalni kezdtek az eladások. A sportszeróriás üzenete kétségkívül nemes, sokan azonban azzal vádolják, hogy marketingcélokra használ fel egy súlyos társadalmi problémát.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi...","id":"20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e46dc-b937-40a3-aba3-0d15d8f99bef","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:00","title":"A Nike ügyesen ismerte fel, hogy a vásárlói nem olyanok, mint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel azonos eredményt ért el. ","shortLead":"Egyik párt, vagy pártszövetség sem tudott abszolút többséget szerezni, a baloldali és a konzervatív pártszövetség közel...","id":"20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1456a08e-b455-4e12-900f-0904c90bb758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7972237-a406-45d2-a208-717d547c4649","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Sved_valasztasok_gyengulo_nagy_partok_erosodo_szelsojobb","timestamp":"2018. szeptember. 09. 21:15","title":"Svéd választások: gyengülő nagy pártok, erősödő szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","shortLead":"Kiadták ellene az európai elfogatóparancsot. Nemcsak erőszakkal, szeméremsértéssel is gyanúsítják.","id":"20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70e320a-65bb-4925-b460-d9ed6ff2358c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_szemeremsertes_afgan_ferfi_sarhadi_bilal_ahmad_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:16","title":"Szeméremsértés miatt is keresik az erőszakoskodó afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","shortLead":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","id":"20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807c22c-24d0-41b7-957f-93659df2c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:57","title":"Fiatal füredi borászt vertek agyon a hétvégén Badacsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]