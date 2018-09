Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec86e62-25fb-434c-93f8-f59243df9196","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A menopauza tüneteivel a legtöbb nőnek szembe kell néznie élete során. De vajon késleltethető-e, és mit tehetünk, hogy könnyebben átvészeljük a változókort? Szakértővel beszélgettünk a természetes megoldásokról, és utánajártunk annak is, hogy más kultúrák miként kezelik a klimaxot. ","shortLead":"A menopauza tüneteivel a legtöbb nőnek szembe kell néznie élete során. De vajon késleltethető-e, és mit tehetünk...","id":"remifeminplus_20180827_Kesleltetheto_a_valtozokor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec86e62-25fb-434c-93f8-f59243df9196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007ae79-21bb-477a-8a0d-3a45e66111f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180827_Kesleltetheto_a_valtozokor","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Késleltethető a változókor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ae882-dbf3-4368-af38-9d7e5096ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5bc9c5-8ba5-4335-a325-d08afd9c549d","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Kim_Dzsong_Un_visszavett_es_nem_mutogatta_a_raketait_a_katonai_diszszemlen","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"Kim Dzsong Un visszavett és nem mutogatta a rakétáit a katonai díszszemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül kering majd a Dawn űrszonda.","shortLead":"Várhatóan szeptember közepe és október közepe között elfogy az üzemanyaga, de még évtizedekig a Ceres törpebolygó körül...","id":"20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1160413-5142-442d-beb9-bc0684709494","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_Heteken_belul_bevegzi_a_NASA_Dawn_nevu_urszondaja","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:30","title":"Heteken belül bevégzi a NASA Dawn űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","shortLead":"Óriási küzdelemnek nézünk elébe, amely kedden, az Európai Parlament előtti vitával kezdődik.","id":"20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3dccd89-5188-4bbe-86b1-80e6b82b7b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f167057-d9ae-4ffc-a8a2-6735e1ad849a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180910_Ez_a_harc_lesz_a_vegso","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:25","title":"Ez a harc lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni a Csendes-óceánban lebegő szemetet. ","shortLead":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni...","id":"20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f215b8-4d27-48cf-a5ed-bcaa315fd342","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:10","title":"Nekiálltak a Csendes-óceán kipucolásának, így működik az óceántakarító szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai termelőkkel, akik együtt a globális almalésűrítmény-piac 60%-át adják, és diktálják a világpiaci árakat- írja az Alapblog.","shortLead":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai...","id":"20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb478756-dd18-46bb-86ff-f033e5b11941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:55","title":"Nem a \"gonosz multi\" zsigereli ki a magyar léalmatermelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]