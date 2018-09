Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Németországban áll a bál.","shortLead":"Németországban áll a bál.","id":"20180911_Kirugassal_fenyegeti_pilotait_a_fapados_ha_azok_tovabb_sztrajkolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e856d0-ad86-4781-a81b-68be2f9bc3f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Kirugassal_fenyegeti_pilotait_a_fapados_ha_azok_tovabb_sztrajkolnak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:06","title":"Kirúgással fenyegeti pilótáit a fapados, ha azok tovább sztrájkolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","shortLead":"Az ablaküveg rétegei között még mindig hullámzik a víz, már csak a halak hiányoznak belőle.","id":"20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41317bd-c0a0-4aa3-a7cb-5937695651c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ec4e6d-e10a-4433-a7d3-c270784d0759","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Vege_a_nyarnak_de_a_metropotlon_meg_mindig_a_vizparton_erezheti_magat__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:42","title":"Vége a nyárnak, de a metrópótlón még mindig a vízparton érezheti magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. 