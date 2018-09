Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat vezetőjét kapásból le kellene váltani.","shortLead":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi...","id":"20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b0a4c-f9c3-44c6-8f5f-e626c9c25b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:09","title":"Belebukhat az orosz titkosszolgálat vezetője a magyarországi letelepedési kötvényezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való bánásmód miatt.\r

\r

","shortLead":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való...","id":"20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7f39c5-38b5-420a-bb9c-8d29c97441c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:36","title":"Nem csak az EP-ben, az ENSZ-ben is komolyan bírálták ma a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Megkezdődött az orosz Távol-Keleten az utóbbi évtizedek legnagyobb hadgyakorlata, a Vosztok-2018 – közölte az orosz...","id":"20180911_vosztok_2018_oroszorszag_kina_mongolia_hadgyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06e6050-bbc1-4402-8f0a-8a4f72e54862","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_vosztok_2018_oroszorszag_kina_mongolia_hadgyakorlat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:18","title":"Beindult a gigantikus oroszországi hadgyakorlat, Putyin is kíváncsi rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","shortLead":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","id":"20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb7cc1-a4f2-40b8-9ee7-391f44ecca39","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:26","title":"Nem elég a BL és az EL, még egy európai kupasorozat jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman asszisztense legyen, annyira rettegtek az akkor még kezdőnek számító, lobbanékony rendezőtől. Több, mint 30 évig dolgoztak együtt, sokszor nevezték Bergman jobbkezének.



","shortLead":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman...","id":"20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b6dbd1-b6a6-4c3d-9501-c51f10867609","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:00","title":"„A művészet az íróasztalnál születik. A forgatáson dolgozunk” - Interjú Katinka Faragóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára. Animációt is mutattak ezekről.","shortLead":"A Flightradar24 közzétette, melyek voltak az év eddigi legzsúfoltabb napjai a polgári légi közlekedés számára...","id":"20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f9f517-cda5-4085-86e6-961f7dbb07b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3e941f-95b8-4640-814b-132f2246997c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_repulogep_legi_kozlekedes_flightradar_legi_forgalom_gif","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:03","title":"A chemtrailhívők sokkot kapnak ettől az animációtól: 200 ezernél is több gép volt a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]