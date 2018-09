Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól egy sokkal részletesebb domborzati térkép is rendelkezésre áll. ","shortLead":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól...","id":"20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826cfc3a-8c5f-46b0-b43c-24527d0ba407","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:03","title":"Csináltak egy hatalmas felbontású, 150 000 GB méretű térképet az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","shortLead":"Az Estelle márkanév alatt futó terméket nemsokára átnevezik.","id":"20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea2cf44-3482-4f0e-bd54-9e28b94d6005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Uj_fogamzasgatlolicenszet_vett_a_Richter","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:43","title":"Új fogamzásgátló-licencet vett a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855078f1-c744-472e-8aa9-7cfa1c14087b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy úgynevezett húsvéti tojást (easter egget) rejtett el a Microsoft az androidos Edge böngésző legutóbbi béta változatában.","shortLead":"Egy úgynevezett húsvéti tojást (easter egget) rejtett el a Microsoft az androidos Edge böngésző legutóbbi béta...","id":"20180912_easter_egg_microsoft_edge_bongeszo_androidos_beta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855078f1-c744-472e-8aa9-7cfa1c14087b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6081c08-6f13-45fb-b807-b77dc3526cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_easter_egg_microsoft_edge_bongeszo_androidos_beta","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:03","title":"Elrejtett valami kis vicceset a Microsoft az androidos böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában. Miközben Orbán szerint a jelentés a magyar nép ellen irányul, addig az Európai Bizottság és a kormányt bírálók szerint Orbán a demokrácia emlegetésével próbálja félresöpörni az érveket, és azzal próbál elbújni a bírálatok elől, hogy a néppel takarózik. ","shortLead":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában...","id":"20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0410c7-4762-430f-a766-e01eb2be06b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:55","title":"\"Ez a gyávák mellébeszélése\" – ezzel vágtak vissza Orbánnak a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d2ee96-9182-45f4-897b-a56a24d9f62e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujréti László már több mint 150-szer szinkronizálta Hillt. ","shortLead":"Ujréti László már több mint 150-szer szinkronizálta Hillt. ","id":"20180911_Terence_Hill_Ujreti_Laszlo_Nevem_Thomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3d2ee96-9182-45f4-897b-a56a24d9f62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0c96b7-36e1-4e43-8e34-793c843aa440","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Terence_Hill_Ujreti_Laszlo_Nevem_Thomas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:33","title":"Végre: Terence Hill Rómában találkozott a magyar hangjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai Parlament képviselőjének, így 2019 májusával megválik a strasbourgi testülettől.","shortLead":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai...","id":"20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3207791-42bf-4fe3-977a-565eef30760e","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:56","title":"Sargentini bejelentette: abbahagyja, távozik az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való bánásmód miatt.\r

\r

","shortLead":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való...","id":"20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7f39c5-38b5-420a-bb9c-8d29c97441c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:36","title":"Nem csak az EP-ben, az ENSZ-ben is komolyan bírálták ma a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]