[{"available":true,"c_guid":"34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_A_Kutyapart_gratulal_Orbannak_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186afc73-cc68-4808-a417-b73c8e1138c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_Kutyapart_gratulal_Orbannak_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:51","title":"A Kutyapárt gratulál Orbánnak az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","shortLead":"A német városban a demonstrálók közül néhányan a rendőröket is leköpték.","id":"20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c551b239-6475-4757-b9f8-4d0c3b628088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494165b-922d-4002-9814-1bed6eacac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Halleban_is_naci_jelkepekkel_tuntetett_a_szelsojobboldal","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:36","title":"Halléban is náci jelképekkel tüntetett a szélsőjobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak bíráit. A haragot az váltotta ki, hogy a nemzetközi testület ki akarja vizsgálni az amerikai katonák állítólagos afganisztáni súlyos jogsértéseit. ","shortLead":"Szankciókkal fenyegette meg az USA a háborús bűncselekményeket kivizsgáló Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) és annak...","id":"20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fa704-f303-4cdc-bf8d-b8e310f64422","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Peldatlan_amerikai_fenyegetes_a_Nemzetkozi_Buntetobirosag_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:47","title":"Példátlan amerikai fenyegetés a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos gyógyszerek) rendszeres fogyasztása. De vajon milyen hatása van ennek a teljesítményre? Nem halnak-e meg túlságosan korán azok, akik ezeket a csodabogyókat fogyasztják?","shortLead":"Az olyan elit munkahelyeken, mint a Szilícium-völgyben vagy a Wall Streeten teljesen bevett szokás a smart drugok (okos...","id":"20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84fb9e44-cd43-4608-bd0b-6d4d9e6c181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109c735e-92e4-4711-9d22-e96a619d71e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Fontbankjegyekkel_felszippantott_kokain_teljesitmenyfokozo_csodaszerek_a_londoni_Citytol_a_Sziliciumvolgyig","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:07","title":"Fontbankjegyekkel felszippantott kokain, teljesítményfokozó szerek a londoni Citytől a Szilícium-völgyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","shortLead":"Tovább drágulnak a budai ingatlanok, de sok lakást és házat nem lehet eladni, annyira sokat kérnek értük.","id":"20180911_Ugy_tularazzak_a_budai_lakasokat_hogy_alig_akad_aki_megvenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e956662-976e-48fd-ab28-b98637c0ae1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Ugy_tularazzak_a_budai_lakasokat_hogy_alig_akad_aki_megvenne","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:15","title":"Úgy túlárazzák a budai lakásokat, hogy alig akad, aki megvenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő pénzkazettát, és ha már, a járművet is megtartotta, sőt, fel is tankolta egy benzinkútnál, majd fizetés nélkül elhajtott. A rendőrök még aznap elkapták.","shortLead":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő...","id":"20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4525b-b6e4-4913-b489-5ea67182b920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Ellopott egy kisteherautót, feltankolta, majd kirabolt vele egy autómosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint ha valósak a nyilvánosságra került képek, akkor garmadával hághatták át az előírásokat. Közben este reagált a területileg illetékes kormányhivatal, majd Tiszaföldvár polgármestere, nem hivatalos információkra hivatkozva, azt közölte a közösségi oldalán, hogy a kánikulában meghibásodott szellőző miatt pusztulhattak el a sertések.","shortLead":"Sertéstartók hüledeznek a felvételeken, amelyek disznótetemekről készültek Tiszaföldváron. Többek szerint ha valósak...","id":"20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc11cac0-24b6-4c7f-ac67-255631083df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728d39aa-5ee7-4595-b8db-695648e2ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Tiszafoldvari_sertes_horror_Csatarlancban_haghattak_at_az_eloirasokat_ha_valodiak_a_kepek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:45","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: sorozatban hághatták át az előírásokat, ha valódiak a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak növekszik, ma már minden nyolcadik felnőttet érint a világon. ","shortLead":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak...","id":"20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6724eda-5219-4392-9083-954c06908272","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:52","title":"Minden kilencedik ember éhezik a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]