[{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","id":"20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb3ffa9-de1d-489b-a129-0033762e59e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Török Gábor: Ha meglesz a kétharmad, Orbánék nem maradhatnak a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf355ec-6295-4886-b99d-8183448f4d35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A videója szerint a belgiumi Brüsszelbe tart, pedig az ülés a franciaországi Strasbourgban lesz. ","shortLead":"A videója szerint a belgiumi Brüsszelbe tart, pedig az ülés a franciaországi Strasbourgban lesz. ","id":"20180911_orban_viktor_sargentini_jelentes_brusszel_strasbourg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf355ec-6295-4886-b99d-8183448f4d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd88d34e-f9af-428c-84db-b4609130e0d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_orban_viktor_sargentini_jelentes_brusszel_strasbourg","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:37","title":"Orbán eltévesztette a várost, ahol vitázni készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis pontosan akkor, amikor a nagy pénzügyi válság végigsöpört az egész világon. Sokan nevének kezdőbetűi alapján DSK-ként emlegetik.","shortLead":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis...","id":"20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92e0af-8c84-4b62-8a70-fcc06bd87c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:19","title":"A szexbotrányába belebukott DSK a világgazdaság válságtűrő képessége miatt aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt az árpádsávos pajzzsal és oroszlánnal díszített, jellegzetes sapkájukat viselve. Ez nem szabálytalan ugyan, de mindenképpen pikáns. Volt, ahol egymás mellett \"posztoltak\" a rendőrökkel – derül ki a helyszínen készült fotókról. Ráadásul a gárdisták ingyen vállalták a biztosítás feladatát a \"rokontudatú népek ünnepén\", pedig az Orbán-kormány 300 millió forintos támogatást adott a megrendezésére. A türkök mindenesetre kitüntették Lezsák Sándort, az eseményt megnyitó Kövér László pedig a hun nyílzáportól is el tudott jutni a kultúrharcig.","shortLead":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt...","id":"20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807a424-199c-4bc2-942c-f7aa56fe55e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:30","title":"Gárdisták biztosították a törzsi gyűlést, amire 300 millió forintot adott az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott szénsavas üdítőket adóztatják, köztük a Coca-Cola termékeit. De a nagy amerikai cég a jelek szerint az adócsapásból is jól jön ki, vagy legalábbis mindent megtesz ezért.","shortLead":"Franciaországban már 2012 óta érvényben van a szódaadó, ez olyan, mint nálunk a csipszadó. Tehát az agyoncukrozott...","id":"20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9127f6-af0b-4a38-97d1-42e429e4ef41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_CocaCola_meg_az_adoemelesbol_is_uzletet_csinal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:21","title":"A Coca-Cola még az adóemelésből is üzletet csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","shortLead":"A színésznő tiszteletét tette a US Openen, és természetesen nem jött zavarba a kameráktól.","id":"20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4652f5-d073-4893-9898-1ddefabeb80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7718c6-4747-4225-9cb9-5f15db0924db","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Meryl_Streep_sorrel_a_kezeben_is_tokeletes","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:14","title":"Meryl Streep sörrel a kezében is tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi Törvényszéken. Fellebbezésnek helye nincs, de úgy tudjuk, hogy a pert vesztett Papdi József nem hagyja annyiban az ügyet.","shortLead":"Marad a veszélyes hulladék Kiskunhalason, ugyanis a hatóságot perlő teleptulajdonost elmeszelték a Szegedi...","id":"20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e59adbe-5ce5-483b-b492-aebe2bfb1d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b0c6f-d746-44f0-bae6-ba3e2c142d05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_birosagon_sem_dolt_el_hogy_kie_a_tobb_ezer_tonna_veszelyes_hulladek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:58","title":"A bíróságon sem dőlt el, hogy ki felel a több ezer tonna veszélyes hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]