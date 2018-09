Ahogy megírtuk, megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, mely azt jelenti, elindulhat a 7. cikk szerinti eljárás a magyar jogállamiság helyzete miatt.

Az EP szerdai döntését követően a jelentést író Judith Sargentini Facebook-oldalán sok magyar üzent a holland politikusnak, jellemzően trágár szavakat használva. Volt, aki még most is Orbánt éltette, mert szerinte a miniszterelnök hét percig tartó felszólalásával egyszerűen "lemosta" Sargentinit.

A kommentek között ennél sokkal durvábbakat is találni, gyakorlatilag 5-10 percenként érkezik újabb, nem túl pozitív hozzászólás.

Mellettük szép számmal vannak azok is, akik Sargentininek mondanak köszönetet, amiért szembeszállt Orbánnal.

Thank you for your effort and great work Ms Sargentini, Viktor Orban's corrupt government does not represent the Hungarians