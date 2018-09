Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely szinte teljesen elvenné az MTA-tól a kutatóintézeteket, és vagy egyetemi fenntartásba adná őket, vagy megszüntetné azokat. ","shortLead":"A miniszter egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amely szinte teljesen elvenné az MTA-tól a kutatóintézeteket, és...","id":"20180911_MTA_Elakadtak_a_targyalasok_Palkoviccsal_aki_megcsonkitana_a_kutatointezeteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49324cac-9aff-4bf7-991e-9debb58d8735","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_MTA_Elakadtak_a_targyalasok_Palkoviccsal_aki_megcsonkitana_a_kutatointezeteket","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:46","title":"MTA: Elakadtak a tárgyalások Palkoviccsal, aki megcsonkítaná a kutatóintézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","shortLead":"Valószínűleg a korábban eltervezett programok megvalósításáért fog nyomást gyakorolni.","id":"20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dc2ada-c322-4d28-a568-ff565d437ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5405ce-f79a-42cb-a2c5-2adaa6398ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Juncker_ma_beszedet_mond_az_Unio_helyzeterol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:56","title":"Juncker ma beszédet mond az Unió helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","shortLead":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","id":"20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3615d3cc-066d-4c29-ac25-dc3a50fcdf50","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:50","title":"Budapest jó példaként került fel a BBC élhető városokról szóló listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie a fegyvert.","shortLead":"Azt mondta, látta, ahogy az egyik férfi elővesz egy pisztolyt a kesztyűtartóból, és lőni akar, de nem sikerült elsütnie...","id":"20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb74a4d8-60cc-46bd-806f-61bde8753c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_biztonsagi_or_szerint_fegyvere_is_volt_a_badacsonyi_borasz_egyik_gyilkosanak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:45","title":"A biztonsági őr szerint fegyvere is volt a badacsonyi borász egyik gyilkosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","id":"20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb3ffa9-de1d-489b-a129-0033762e59e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Török Gábor: Ha meglesz a kétharmad, Orbánék nem maradhatnak a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","shortLead":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","id":"20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06b0b9-0cf5-42a7-97d7-44a8611fcde3","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:50","title":"Bajban a gyárak, száz dolgozóból negyven hamar elmenekül a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része csak önköltség alatt tud működni. ","shortLead":"Két szakmai szervezet jelentett be ma azonnali, 15-20 százalékos díjemelési szándékot, mivel a fuvarozók jelentős része...","id":"20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94abf58-bdee-4556-9dd3-ab317a781204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8051ee93-0f71-499e-b97c-da17b413dc40","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Nemcsak_panaszkodnak_dijat_is_emelnek_a_fuvarozok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:10","title":"Nemcsak panaszkodnak, díjat is emelnek a fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Besétált a terembe, mindenkit a földre parancsolt, majd fegyverével egyenesen a tanára arcát vette célba, és meghúzta a ravaszt. ","shortLead":"Besétált a terembe, mindenkit a földre parancsolt, majd fegyverével egyenesen a tanára arcát vette célba, és meghúzta...","id":"20180911_Orizetben_egy_12_eves_amerikai_fiu_aki_fegyvert_fogott_egyik_tanarara_az_osztalyteremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2a3abc-0573-4d20-9037-61869606b830","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Orizetben_egy_12_eves_amerikai_fiu_aki_fegyvert_fogott_egyik_tanarara_az_osztalyteremben","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:06","title":"Őrizetben egy 12 éves amerikai fiú, aki fegyvert fogott egyik tanárára az osztályteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]