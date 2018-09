Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem hagy alább. A mexikói festőművész, feminista ikon ruhatárának titkát próbáltuk megfejteni.","shortLead":"A világ leghíresebb divattervezőit inspirálja alkotásra Frida Kahlo 64 évvel a halála után is, és a Frida-mánia nem...","id":"20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4febb046-f2b1-4895-9cf3-f5170ff596c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e929c-7435-4e89-9be8-973eb85854c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nekunk_csak_divat_Frida_Kahlonak_maga_az_elet_volt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:00","title":"Nekünk csak divat, Frida Kahlónak maga az élet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf834351-69b9-44fb-9b0f-80027b56487b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyitott az Apple a Twitter felé, és idén először követhető majd nyomon az almás cég idei legnagyobb hardvereseménye, a Gather Round rendezvény a tweetelős platformon.","shortLead":"Nyitott az Apple a Twitter felé, és idén először követhető majd nyomon az almás cég idei legnagyobb hardvereseménye...","id":"20180911_uj_iphone_2018_bemutatasa_elo_video_adas_live_stream_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf834351-69b9-44fb-9b0f-80027b56487b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe081b65-b4ec-455f-bf43-0f4de82c1283","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_uj_iphone_2018_bemutatasa_elo_video_adas_live_stream_apple","timestamp":"2018. szeptember. 11. 21:03","title":"Idén először nyit az Apple: az iPhone-ok bemutatását a Twitteren is élőben közvetítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az olasz popénekes 2019 októberében ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b966f2-f9bd-4f66-8698-0b7ccba3e45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c44cac-1f8e-4534-9c6f-90a60bd27745","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Ujra_Magyarorszagra_jon_Eros_Ramazzotti","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:01","title":"Újra Magyarországra jön Eros Ramazzotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","shortLead":"A szomszédos szobát fújták be a vegyszerrel, de a permet átszivárgott a brit házaspár szobájába is.","id":"20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc52b821-a74c-4c9a-b0f5-85b0448362ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2b059-05a5-47be-9924-e8015450bdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Rovarirtoszer_okozta_a_ket_brit_nyaralo_rejtelyes_halalat_Egyiptomban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:17","title":"Rovarirtószer okozta a két brit nyaraló rejtélyes halálát Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában. Miközben Orbán szerint a jelentés a magyar nép ellen irányul, addig az Európai Bizottság és a kormányt bírálók szerint Orbán a demokrácia emlegetésével próbálja félresöpörni az érveket, és azzal próbál elbújni a bírálatok elől, hogy a néppel takarózik. ","shortLead":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában...","id":"20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0410c7-4762-430f-a766-e01eb2be06b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:55","title":"\"Ez a gyávák mellébeszélése\" – ezzel vágtak vissza Orbánnak a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem csak a fajta és a méret számít.","shortLead":"Nem csak a fajta és a méret számít.","id":"20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba49b8fb-4657-4f88-b095-1c3f27ec39da","keywords":null,"link":"/elet/20180910_A_vilagon_egyedulallo_kovetkeztetesre_jutottak_az_ELTE_kutatoi_a_kutyak_oregedesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:56","title":"A világon egyedülálló következtetésre jutottak az ELTE kutatói a kutyák öregedésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","shortLead":"A korábban jelzett 30 százalékos helyett 45 százalékos szén-dioxid-csökkentést irányozhat elő az unió 2030-ra. ","id":"20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0319b57d-1780-4c36-bd08-e4208097003b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb62e472-8ec5-4312-9822-3e45245fe0f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_autogyartok_karosanyag_kibocsatas_unio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:36","title":"Brutálisan megszorongatnák az autógyártókat, hogy tisztább járműveket csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]