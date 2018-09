Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érik a néppárti koalíció a Magyarország elleni eljáráshoz?","shortLead":"Érik a néppárti koalíció a Magyarország elleni eljáráshoz?","id":"20180911_Az_osztrak_kancellar_is_kiall_a_Sargentinijelentes_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41fcef9-2ed8-480d-ae21-546993c334a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Az_osztrak_kancellar_is_kiall_a_Sargentinijelentes_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:19","title":"Az osztrák kancellár is kiáll a Sargentini-jelentés mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot. Vagyis kétharmados többséggel, tehát elindulhat a 7. cikk szerinti eljárás a magyar jogállamiság helyzete miatt. A szavazás előtt mondta el utolsó éves beszédét bizottsági elnökként az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker az Európai Unió helyzetéről. A hvg.hu-n élőben követheti a strasbourgi ülést és ami utána történik.\r

","shortLead":"Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést az Európai Parlament, a plenáris ülésen 448 igen...","id":"20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d8bc6e-04db-46df-b945-2523e2a59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ee3eb9-81da-43d3-98fd-04e8340be3fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Magyarorszag_Juncker__Strasbourg_europai_parlament_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:04","title":"Kétharmados többséggel szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést - Élőben Strasbourgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","shortLead":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","id":"20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06b0b9-0cf5-42a7-97d7-44a8611fcde3","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:50","title":"Bajban a gyárak, száz dolgozóból negyven hamar elmenekül a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","shortLead":"Szó szerint. És azt mondja, másoknak is így kellene tenni.","id":"20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de68c7e-f261-49a4-8f1e-de7f883bb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08604f0-598f-45af-8112-abd8c93af38e","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Ismerjek_meg_az_embert_akik_orakon_at_tud_nevetni","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:24","title":"Ismerjék meg az embert, aki órákon át tud nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","shortLead":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","id":"20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3615d3cc-066d-4c29-ac25-dc3a50fcdf50","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:50","title":"Budapest jó példaként került fel a BBC élhető városokról szóló listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","shortLead":"Nem tudni, miért éppen az elhíresült New York-i tragédia évfordulóján gyakorlatoznak a kéttornyú fővárosi irodában.","id":"20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c76f756-010b-40c5-a4f3-74755f8917c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6d653f-6fc2-4605-bd18-60c4c35c9dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Szeptember_11en_tartanak_tuzvedelmi_kiuritest_a_budapesti_ikertornyu_irodahazban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:29","title":"Szeptember 11-én tartanak tűzvédelmi kiürítést a budapesti ikertornyú irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta a rendszerbe felkerülő hatalmas tartalommennyiség tisztán tartásáért felel. ","shortLead":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta...","id":"20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f52ee-8e66-4615-87df-67648d6cbb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:02","title":"Van a Facebooknak egy \"munkatársa”, egész nap csak képeket és videókat néz, 100 ember se tudná lepipálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]