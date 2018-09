Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","shortLead":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","id":"20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb9697-6adb-477e-96f5-8e6845c81282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:45","title":"Egy kisebb vagyont elkölthet, aki különórákra küldi a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt (4784), tavaly viszont 8782 esethez riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt...","id":"20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af87a226-8550-4995-91cc-15f9fa155650","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:23","title":"Rekordot döntögetett tavaly a lakástüzek száma, de nem a karácsonyfák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","shortLead":"Az OGYÉI folytatja a vizsgálatokat, addig is felfüggesztették a terméket. ","id":"20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2732962e-9353-456f-8b2e-6cc654c2df03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f293125-ff83-4ecd-9290-e6762e9d0cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Minden_CalciumSandoz_pezsgotabletta_forgalmazasat_felfuggesztettek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:51","title":"Minden Calcium-Sandoz pezsgőtabletta forgalmazását felfüggesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbdc83c-9c9d-4e33-8bd6-f8fc9b9b6a01","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pedig a történet csak annyi, hogy a Momentum könyveket „hagyott el” Budapesten az olvasás világnapja alkalmából. Aldous Huxley Szép új világját, Anne Frank naplóját, Orwell 1984-ét, a Rokonokat vagy épp Spiró Tavaszi Tárlatát.","shortLead":"Pedig a történet csak annyi, hogy a Momentum könyveket „hagyott el” Budapesten az olvasás világnapja alkalmából. Aldous...","id":"20180911_A_kormanyparti_Demokrata_listazta_a_sved_ujsagirot_aki_konyvet_irt_Orbanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbdc83c-9c9d-4e33-8bd6-f8fc9b9b6a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73f4846-7d3e-47d3-bdaa-0a199e4c1fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_kormanyparti_Demokrata_listazta_a_sved_ujsagirot_aki_konyvet_irt_Orbanrol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:06","title":"A kormánypárti Demokrata listázta a svéd újságírót, aki könyvet írt Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d2ee96-9182-45f4-897b-a56a24d9f62e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujréti László már több mint 150-szer szinkronizálta Hillt. ","shortLead":"Ujréti László már több mint 150-szer szinkronizálta Hillt. ","id":"20180911_Terence_Hill_Ujreti_Laszlo_Nevem_Thomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d2ee96-9182-45f4-897b-a56a24d9f62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0c96b7-36e1-4e43-8e34-793c843aa440","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Terence_Hill_Ujreti_Laszlo_Nevem_Thomas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:33","title":"Végre: Terence Hill Rómában találkozott a magyar hangjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan azt a következtetést vonják le, hogy az onnan induló migránsok elárasztják Európát. Mások nem osztják ezt a véleményt.","shortLead":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan...","id":"20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d258e-b862-4e11-8964-35ef71c4fe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:32","title":"Jogos vagy eltúlzott a félelem az Európába irányuló fekete-afrikai migrációtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","shortLead":"Pedig korábban a Mészáros Lőrinc-féle Echo Tv egyik első nagy igazolása volt Losonczi.","id":"20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0579f7-cc05-4d18-b2a9-eb6140a83622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9547b1-edb1-453e-8483-afa2f4add835","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Visszatert_a_HirTVhez_Losonczi_Kata_aki_szerint_Orban_nem_geci","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:09","title":"Visszatért a Hír Tv-hez Losonczi Kata, aki szerint Orbán nem geci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]